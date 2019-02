Annuncio

È finita tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono stati gli stessi protagonisti di Uomini e donne ad usare i social network per comunicare ai fan questa triste notizia. Nelle "Instagram Stories" dell'ex tronista e del suo corteggiatore preferito, dunque, alcune ore fa sono apparsi dei messaggi che hanno confermato quello che molti pensavano da tempo: tra loro le cose non hanno funzionato, perciò si sono detti addio a poco più di sei mesi dalla scelta su Canale 5.

Giordano e Nilufar si sono lasciati

La vacanza a Cortina che hanno fatto circa una settimana fa, sembrava aver spazzato via le voci di crisi che circolavano da tempo su Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: oggi, però, sono stati i diretti interessati a spiazzare tutti annunciando di essersi lasciati.

Il primo a comunicare ai fan la brutta notizia, è stato il romano: sul profilo Instagram del ragazzo, infatti, è stato pubblicato un messaggio che ha confermato la fine dell'idillio tra lui e la tronista che l'ha scelto a Uomini e Donne a maggio scorso.

"Purtroppo le cose tra me e Nilu non sono andate nel migliore dei modi. Sono riservato, perciò non entrerò nei dettagli. Siamo due persone tanto diverse, e per questo sono nati dei problemi tra noi. Tutto questo ci ha fatto litigare e quindi a non stare bene" - ha esordito l'ex corteggiatore nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

Giordano ha precisato che ha deciso di usare i social network per fare questa importante comunicazione, nel rispetto dell'affetto che tantissime persone hanno dimostrato nei confronti dei "Gilufar", cioè della coppia che è nata nel programma di Maria De Filippi qualche mese fa.

"Ho fatto molti errori, ma per me Nilufar resterà sempre Nilufar"- ha aggiunto il giovane prima di chiedere ai suoi sostenitori rispetto della sua privacy e di quella dell'ormai ex fidanzata.

"Nonostante siano state dette tante cattiverie, in ogni cosa ci abbiamo sempre messo amore e correttezza"- ha concluso Mazzocchi sul web.

Nilufar conferma l'addio a Giordano sui social

Pochi minuti dopo che Mazzocchi ha pubblicato un post per annunciare la loro rottura, Nilufar ha fatto lo stesso; sul profilo Instagram della napoletana, infatti, è apparso un breve ma chiaro messaggio sulla fine della relazione con il maestro di sci.

"Perdonatemi se scrivo, ma ho difficoltà a parlare di questa situazione.

La storia tra me e Giordano è finita, ma non entrerò nei particolari del nostro privato perché non lo trovo giusto"- ha digitato la giovane sui social network.

"Siamo due persone tanto diverse, ci abbiamo provato ma non ha funzionato. Vediamo l'amore in modo opposto".

La Addati ha chiesto ai fan di rispettare questo suo momento così delicato, di essere comprensivi sia nei suoi confronti che in quelli dell'ex fidanzato.