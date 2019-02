Annuncio

Si è conclusa da poco un'altra puntata del pomeridiano di Amici, piano piano si avvicina il serale e già qualche allievo si è aggiudicato un posto nella gara. La scorsa volta la maglia verde era stata data a Rafael Quenedit, ballerino di danza classica amatissimo dalla prof. Celentano. Oggi altri due ragazzi hanno avuto l'ok per accedere al serale, stiamo parlando di Vincenzo e Tish, entrambi sono riusciti ad arrivare a una media di voti superiore al 9 e questo ha permesso loro di sottoporsi al giudizio di tre giudici d'eccezione.

Tish e Vincenzo conquistano la maglia del serale

Il primo ad essere giudicato è stato Vincenzo: le sue tre performance sono state giudicate non dai suoi professori ma da tre giudici esterni, Francesca Bernabini, Emanuel Lo, che si è complimentato con lui per la difficilissima variazione classica eseguita, e Nancy Berti.

Con una media del 9.5 anche Tish si è sottoposta all'esame per il serale. Nella prima fase è stata giudicata dal direttore della Sony Diego Quaglia, nel secondo step dal direttore d'orchestra Fio Zanotti e nella fase finale dal produttore Charlie Rapino che ha voluto sentire il suo inedito Casino.

Le sfide a squadre

Come in ogni puntata ci sono state due sfide a squadre. Hanno aperto la sfida Mameli con il suo inedito Milioni di cose e Alberto Urso che ha cantato Tu sì na' cosa grande, esibizione che ha fatto guadagnare il primo punto alla sua squadra Sparta. Abbiamo assistito poi all'esibizione di due ballerini: la new entry Umberto contro Miguel che non è riuscito a portare il punto a casa, cosa che ha fatto invece Alvis che ha fatto ottenere alla squadra Atene il primo punto a discapito di Alessandro Casillo.

La sfida è proseguita così tra canti e balli, alla fine ha avuto la meglio la squadra Atene che è riuscita a vincere grazie al ballerino Rafael. L'ultimo classificato della squadra perdente è stato Alessandro che dovrà quindi andare in sfida.

La seconda sfida a squadre è iniziata con le esibizioni di Mowgly e Valentina Vernia, da poco arrivata nella scuola per volere del professor Timor. La ragazza si è aggiudicata il primo punto della seconda manche. Nella seconda sfida hanno cantato Federica Marinari, che ha portato Spaccacuore, e Giordana che ha fatto emozionare con il suo inedito Casa e ha convinto così i giudici a dargli il punto. Il punto della vittoria è stato portato a casa, durante la terza prova, da Jefeo. Nella squadra perdente è stata Federica l'alunna meno votata dai professori, dovrà quindi confrontarsi con un altro cantante durante la sfida.

La sfida Tim e il premio Banca 5

A fine puntata, per aggiudicarsi la sfida Tim, si sono scontrati Federico Milan e Umberto che hanno dovuto eseguire due coreografie fatte da loro. A vincere la sfida è stato Umberto che ha guadagnato la possibilità di cambiare la propria assegnazione nella prossima sfida tra le squadre. Infine Alex Britti ha deciso di assegnare a Ludovica il premio Banca 5, questo permetterà alla cantante di fare un'ora di studio in più.