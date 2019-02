Annuncio

Achille Lauro in gara con 'Rolls Royce' è uno dei cantanti più chiacchierati e criticati della 69' edizione del Festival di Sanremo. In una recente intervista, Matteo Salvini a poche ore dalla finale si è scagliato contro il giovane big in gara.

Ai microfoni di SkyTg24, il ministro dell'Interno in merito alla canzone ha riferito testuali parole: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Il leader della Lega ha letteralmente criticato il brano portato da Lauro sul prestigioso palco dell'Ariston. Le parole pronunciate da Salvini sono state solo una conferma di quanto detto poche ore prima a Striscia la Notizia.

Il testo del brano sta facendo molto discutere, in quanto per alcuni ci sarebbero dei riferimenti all'ecstasy.

A nulla sono bastate le parole del cantante che più volte ha cercato di smentire determinate voci. La critica mossa da Matteo Salvini ha colpito il ragazzo anche sul modo di porsi. Al contrario moltissimi giovani amanti di questo nuovo stile di musica stanno seguendo Sanremo proprio per vedere Achille Lauro alla prima esperienza sanremese. Sui social all'indirizzo del ragazzo sono arrivati numerosi commenti positivi sulla canzone, che è già stata definita come la più radiofonica visto il suo ritmo.

Striscia la Notizia: rifila il Tapiro d'Oro ad Achille Lauro

Achille Lauro dopo aver presentato la sua 'Rolls Royce' al Festival di Sanremo è stato raggiunto dall'inviato di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d'Oro. L'incontro tra il cantante e Vittorio Staffelli è stato tutt'altro che amichevole.

Lauro alla consegna del premio, ha replicato duramente: "Invece di inventarti scemenze per farti pubblicità, dovresti capire cosa c'è dietro la musica". In seguito all'insistenza di Staffelli, il rapper si è divincolato con tutto il suo staff.

Rolls Royce sotto accusa per plagio

Achille Lauro è stato accusato di aver portato sul palco dell'Ariston un brano che inneggia all'uso di una droga sintentica. In queste ore al Tribunale d'Imperia è stato esposto un ricorso per escludere il cantante dalla manifestazione canora. L'accusa nei confronti di Achille Lauro è quella di plagio. Secondo quanto riportato dall'ImperiaPost, Rolls Royce sarebbe molto simile a 'Delicatamente', una canzone registrata alla SIAE da un gruppo romano.

La parte incriminata sarebbe proprio la traccia di fondo fatta con la chitarra elettrica durante i minuti iniziali.