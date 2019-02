Annuncio

Crisi rientrata tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della coppia nata a Uomini e donne in queste ore, e più precisamente da quando sono venuti fuori degli indizi che confermano che i due attualmente sono insieme. Sui profili Instagram della napoletana e del fidanzato, infatti, sono state caricate delle "Stories" dalla medesima località: Cortina d'Ampezzo.

Nilufar e Giordano di nuovo insieme dopo la crisi

I fan dei "Gilufar" non stanno più nella pelle dalla felicità: dopo un bel po' di settimane in cui si è temuto che Nilufar e Giordano fossero prossimi ad annunciare la loro rottura, ecco arrivare una buona notizia dai social network.

Su Instagram, infatti, sono apparsi dei video che confermano che in questo momento i due ragazzi sono insieme in una famosa località di montagna: Cortina d'Ampezzo.

Anche se la Addati non è comparsa nelle "Stories" di Mazzocchi e viceversa, ci sono dei piccoli indizi che non lasciano dubbi sulla presenza dei giovani nello stesso posto.

Il "Vicolo delle News", per esempio, fa notare che nel filmato del panorama innevato che la napoletana ha postato sul suo profilo, c'è in sottofondo la stessa canzone che si sente in quello che ha condiviso il suo compagno pochi minuti prima; sugli account della tronista e del corteggiatore, poi, compare un ragazzo di nome Federico che è in vacanza con loro.

Insomma, dopo un lungo periodo di gelo, Nilufar e Giordano si sono finalmente riabbracciati, per la gioia dei loro tantissimi fan che erano preoccupatissimi per il futuro della loro coppia del cuore.

Pace fatta tra Nilufar e Giordano

La crisi che ha colpito i "Gilufar" all'inizio del 2019, sembrava essere arrivata ad un punto di non ritorno; erano tante settimane, infatti, che Nilufar e Giordano non si incontravano, portando tanti a pensare che l'annuncio di una loro rottura fosse imminente.

La Addati, inoltre, nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram alcuni pensieri malinconici; mentre il romano esercitava il suo lavoro di insegnante di sci per i bambini, infatti, la sua dolce metà sembrava lanciargli messaggi in codice tramite i social network.

Oggi, a distanza di un bel po' di tempo da loro ultimo faccia a faccia, Mazzocchi e la napoletana si sono ritrovati a Cortina d'Ampezzo probabilmente per trascorrere il fine settimana insieme e mettere da parte le incomprensioni che li hanno tenuti lontani per tanto ultimamente.

I fan della coppia nata a Uomini e Donne non aspettavano altro che quello che è successo poche ore fa: rivedere di nuovo sereni i loro beniamini, e spazzare via le voci di crisi che hanno accompagnato questo periodo.