Giorgio Manetti torna a parlare a distanza di quasi un anno dalla sua uscita dal cast di Uomini e donne e lo fa rilasciando una lunga intervista al settimanale 'Vero', dove ha svelato quelli che sono i suoi progetti lavorativi ma ha lanciato anche delle frecciatine nei confronti della dama torinese Gemma Galgani, colei che è stata la sua grande fiamma durante i quasi sei anni che ha trascorso all'interno dello studio del fortunatissimo dating show di Maria De Filippi, che gli ha dato tanta popolarità e visibilità.

La confessione di Giorgio Manetti su Gemma: 'Non è a U&D per cercare l'amore'

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Giorgio Manetti di Uomini e donne rivelano che il cavaliere, senza troppi mezzi termini ha mosso le sue perplessità nei confronti della dama che continua ad essere una delle protagoniste della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Secondo Giorgio, infatti, Gemma se continua ad essere presente a U&D, non è certamente per cercare l'amore della sua vita così come vuole far credere al pubblico.

Secondo l'ex cavaliere, quindi, la dama torinese resisterebbe nello studio del dating show di Maria De Filippi per altri motivi, che potrebbero avere a che fare con la visibilità e la voglia di popolarità. Insomma una vera e propria frecciatina al vetriolo quella di George, che nel frattempo ha voltato pagina dal punto di vista sentimentale.

Il cavaliere fiorentino, infatti, ha confessato sulle pagine della rivista 'Vero' di aver trovato l'amore o per meglio dire ritrovato. Da qualche tempo, infatti, convive con Caterina, una sua ex fiamma che ha rivisto a distanza di anni e con la quale si è reso conto che c'è ancora una forte passione.

Il sogno di Giorgio Manetti: 'Vorrei fare l'opinionista in tv'

Un vero e proprio ritorno di fiamma per il cavaliere, il quale ha aperto anche un'agenzia che si occupa dell'organizzazione di eventi, in particolar modo di matrimoni. Eppure, nonostante il suo addio a Uomini e donne, Giorgio Manetti ha ammesso che la tv un po' gli manca e si è lamentato del fatto che si siano 'dimenticati di lui'.

La sua ultima apparizione in video risale a qualche mese fa, quando fu ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live: da quel momento non è stato più visto in televisione. E così al settimanale 'Vero', ha ammesso che gli piacerebbe poter fare l'opinionista in un programma di respiro nazionale. Qualcuno accoglierà la sua richiesta? Vedremo nelle prossime settimane.