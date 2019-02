Annuncio

È passata una settimana dalla scelta di Teresa Langella che tanto ha fatto discutere e che continua ad essere oggetto di interesse tra i telespettatori di Uomini e donne. La tronista, infatti, ha ricevuto il 'no' di Andrea Dal Corso che ha avuto modo di spiegare le sue ragioni nella registrazione straordinaria che è stata effettuata ieri 21 febbraio negli studi Elios di Roma. In essa, l'imprenditore vinicolo veneto ha parlato dei propri sentimenti, ammettendo di non avere provato ciò che Teresa sperava. Quest'ultima lo ha attaccato duramente, ritenendolo una persona falsa e calcolatrice, che l'ha illusa e le ha mentito per i quatto mesi di partecipazione al dating show. Un punto di vista che i lettori di Uomini e donne Magazine possono leggere anche nel numero oggi in edicola.

Uomini e donne anticipazioni: il duro scontro tra Andrea e Teresa

Teresa Langella fatica ad accettare quanto accaduto nella registrazione della scelta, durante la quale Andrea Dal Corso ha rifiutato di diventare il suo fidanzato. Nella registrazione di ieri 21 febbraio, la tronista ha spiegato di vivere un periodo molto difficile, lontano dai social network ma attorniata dall'affetto di amici e parenti. Si è quindi confrontata con Antonio Moriconi, il quale ha dichiarato di essere stato illuso da lei: negli ultimi mesi, gli ha fatto credere di essere davvero interessata e lui le ha detto delle parole importanti, confessandole di tenerci molto. Un punto di vista che è stato usato da Andrea Dal Corso a suo vantaggio.

Quest'ultimo ha ricordato a Teresa che anche lei ha illuso Antonio e dunque ora non può rimproverare il veneto per averle risposto 'no'. Ma tale versione dei fatti non è bastata per far sentire meglio la tronista, apparsa triste e spenta e convinta di essere stata presa in giro per mesi da parte di un abile attore.

Teresa Langella: 'Andrea mi ha mentito'

Le anticipazioni di Uomini e donne della registrazione del 21 febbraio confermano il difficile momento passato da Teresa dopo il rifiuto di Andrea. La tronista ha confermato la sua delusione anche nell'intervista rilasciata al magazine dedicato al programma. In essa ha dichiarato di non essere ancora riuscita a farsi una ragione di quanto accaduto: "Mi sento persa e quello che è successo lo considero un fallimento.

Gli ho creduto e ho creduto in noi". La Langella ha proseguito affermando che Andrea le ha rivelato dei particolari importanti del suo passato e lei mai si sarebbe aspettata che le mentisse.

Credeva di avere condiviso con lui dei sentimenti, ma si è resa conto di essere stata l'unica a provare quell'affetto: "Mi ha mentito sulle emozioni che provava, in quegli abbracci stretti dove solo io e lui potevamo sentirci, per non parlare delle parole che mi diceva". Parole di stima sono state da lei dette nei confronti di Antonio Moriconi ritenuto una persona pura e genuina. Ma in sua compagnia, Teresa non si è sentita davvero donna. In risposta a quanto accaduto ieri 21 febbraio nella registrazione e agli ultimi sviluppi del caso, si è espresso anche il maestro di sci nel suo profilo Instagram. Affidandosi ad una Story, infatti, l'ex corteggiatore ha lanciato una chiara frecciatina alla tronista, scrivendo: "Io che cerco di capire come funziona la vita".