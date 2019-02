Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata in onda su Canale 5 il 14 febbraio segnalano la presenza in studio di Lorenzo Riccardi, ancora alle prese con le sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Si tratterà dell'ultimo spazio a lui dedicato prima delle registrazioni che verranno trasmesse il prossimo venerdì 22 febbraio in prima serata nello speciale dedicato alla sua scelta. La curiosità dei telespettatori del Trono Classico continua ad essere rivolta proprio alla conclusione del suo percorso, che avverrà dopo un weekend in villa e una festa di fidanzamento in uno splendido castello medievale. Sebbene le fonti ufficiali continuino a mantenere l'assoluta riservatezza sugli sviluppi del caso, come richiesto dal regolamento di Uomini e donne, le prime indiscrezioni rilasciate dal Vicolo delle News rivelerebbero che Lorenzo avrebbe preso la decisione definitiva a favore di Claudia Dionigi. Ma non sarebbero mancate le sorprese prima di arrivare a questo punto.

Annuncio

Uomini e donne anticipazioni: il litigio in villa prima della scelta

Il trono di Lorenzo Riccardi è stato caratterizzato da una costante indecisione tra Claudia e Giulia. Non certo a caso, nella puntata che vedremo questo pomeriggio a partire dalle ore 14:45, il tronista bacerà entrambe le ragazze finendo per scatenare le critiche dell'una e dell'altra. La più pungente a tal proposito sarà la Dionigi che lo accuserà di essersi espresso in maniera più chiara a favore della collega torinese. Il confronto con la giovane laziale proseguirà anche nel weekend che il trio trascorrerà in una villa prima della scelta. Stando alle anticipazioni di Uomini e donne, tale breve periodo sarebbe diventato l'occasione di nuovi diverbi tra la corteggiatrice e il tronista al punto che lui avrebbe deciso di lasciare la location prima del tempo previsto.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nonostante tutto, però, lei si sarebbe presentata nel castello dove è stata registrata la festa di fidanzamento e proprio qui Lorenzo si sarebbe espresso a suo favore.

La probabile risposta di Claudia Dionigi

Le notizie riguardanti la scelta di Lorenzo Riccardi continuano a rimbalzare sui social network, anche se non suffragate dalle conferme ufficiali (che non arriveranno prima del prossimo 22 febbraio, data in cui andrà in onda la puntata speciale). Stando a quanto dichiarato dal Vicolo delle News nelle anticipazioni di Uomini e donne, alla fine Lorenzo non avrebbe scelto Giulia Cavaglià, colei che sembrava la sua preferita fin dall'inizio del suo percorso televisivo. La scelta al contrario sarebbe ricaduta su Claudia, nonostante la lite avvenuta solo qualche giorno prima.

Annuncio

E la risposta della corteggiatrice avrebbe confermato l'interesse da lei maturato in questi mesi. Sembra infatti che la Dionigi abbia risposto di sì, concludendo la registrazione con il classico lieto fine. Resta a questo punto da chiedersi cosa riserverà il futuro a Giulia, che potrebbe diventare la nuova tronista al posto di Teresa Langella. Di certo al momento sappiamo che su Instagram ha iniziato a seguire l’agenzia The One Celebrity (la stessa che segue Luigi, Giordano, Nilufar e tanti altri) che non è la stessa di Lorenzo, il quale al contrario si è affidato a Daniele Del Falco.