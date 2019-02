Annuncio

Annuncio

Ieri è avvenuto il tanto atteso confronto tra Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi a Uomini e donne. Al termine della registrazione della puntata, Gianni Sperti ha voluto mandare un commovente messaggio a Teresa su Instagram, manifestando la sua stima e la vicinanza alla ragazza: "Eri sola in mezzo alla sala, avevi bisogno di un abbraccio". Le parole di Gianni sono state molto toccanti e probabilmente apprezzate dall'ex tronista.

Il post pubblicato da Gianni Sperti su Instagram per Teresa Langella

Gianni Sperti ha pubblicato una foto su Instagram in cui lo si vede abbracciare Teresa Langella al momento della scelta. Quell'immagine racchiude tutta la stima e l'affetto nutriti da Gianni.

Annuncio

L'opinionista ha spesso difeso la tronista, reputandola sincera e schietta. La sua unica 'colpa' è stata quella di voler affidare il suo cuore ad una persona che, purtroppo, non ha saputo o voluto prendersene cura. Queste sono state le parole adoperate da Sperti nella dedica a Teresa. L'opinionista è rimasto profondamente dispiaciuto per quanto accaduto ed ha ribadito di essersi sentito davvero male nel vedere Teresa da sola, al centro della sala, con tutti gli ospiti attorno. In quel momento, a parere dell'opinionista, l'unica cosa di cui la Langella aveva bisogno era un abbraccio. Per questo motivo, Gianni si è avvicinato a lei e ha provato a consolarla in qualche modo.

Il confronto in studio tra Teresa Andrea e Antonio a Uomini e Donne

Il post pubblicato da Gianni Sperti ha in pochissimo tempo fatto il giro del web.

Annuncio

I migliori video del giorno

In poche ore ha ottenuto quasi 100 mila "mi piace" e numerosissimi commenti. La maggior parte degli utenti si è mostrata estremamente solidale con l'opinionista e, soprattutto, con Teresa. Il post di Gianni è stato pubblicato subito dopo il confronto avvenuto a Uomini e Donne (registrato ieri) tra i tre protagonisti della scelta. Per l'occasione, infatti, Teresa si è scontrata pesantemente con Andrea. Quest'ultimo ha provato a spiegare le sue ragioni ma l'ex tronista non è sembrata disposta a tollerare le giustificazioni e a comprenderle. La Langella, infatti, l'ha accusato di averla presa in giro per tutto il percorso, dal momento che le diversità esistenti tra loro fossero palesi a tutti sin dal principio.

Annuncio

Per questo motivo, secondo Teresa, il corteggiatore avrebbe dovuto darle qualche segno prima della scelta, evitando così di farla soffrire.