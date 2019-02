Annuncio

Annuncio

Ieri, domenica 10 febbraio, c'è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne che vede protagonisti Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez, Andrea e Angela. Gli ultimi due tronisti sono i neo arrivati in sostituzione di Lorenzo e Teresa ormai prossimi alla scelta. I mattatori di questa puntata sono stati ancora una volta Ivan e Luigi con quest'ultimo che si è venuto a trovare nuovamente tra due fuochi dopo l'auto eliminazione di Giorgia. Le anticipazioni rilasciate dal sito web 'Il Vicolo Delle News' riferiscono di gravi insulti rivolti da Irene all'indirizzo della corteggiatrice rivale nel corso della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

Spoiler U&D, Irene offende Valentina

Nel dettaglio, la querelle con la Capuano nasce in esterna dopo la scorsa registrazione.

Annuncio

Irene è letteralmente furibonda nei confronti di Luigi: ''Tu non mi meriti, non meriti una come me. Meriti soltanto una m***a come Valentina che non ti vuole, ti farà le corna''. La discussione prosegue con toni fortissimi per tutta la durata dell'esterna fino a quando la ragazza non decide di allontanarsi nonostante i ripetuti tentativi di Luigi di farla desistere dalla sua decisione di andare via. Irene ha continuato ad accusare Luigi in studio ed ha ribadito che il tronista non merita una ragazza come lei: ''Mi hai rotto il c**o, sei un falso''. Come più volte dichiarato da tutto lo staff di Uomini e Donne, le scelte dovranno essere registrate entro febbraio ma attualmente la situazione che riguarda Luigi sembra essere ancora lontana da trovare una soluzione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Da una parte la bella Irene, dall'altra la misteriosa Valentina. Quale sarà la scelta di Mastroianni? E che risposta riceverà dalla prescelta? Lo sapremo sicuramente nelle prossime registrazioni. Ivan, dal canto suo, è riuscito nell'intento di far cambiare idea a Natalia dopo la decisione di quest'ultima di abbandonare Ivan per dedicare le sue attenzioni esclusivamente al nuovo tronista Andrea Zelletta.

La scelta di Lorenzo Riccardi: il tronista avrebbe litigato con Claudia

Tornando alle scelte Lorenzo avrebbe dovuto passare il weekend in villa con entrambe le corteggiatrici, ma qualcosa sembra essere andato storto. Secondo alcune indiscrezioni nei giorni scorsi si sarebbe verificata una litigata furiosa con la bella Claudia Dionigi che ha spinto Riccardi ad abbandonare la villa come gesto di stizza.