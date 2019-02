Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, in onda da ormai tanti anni sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle nuove puntate riguardano Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La nuova darklady, infatti, continuerà il suo piano di vendetta contro tutti i vicini di Acacias 38 che avevano osato umiliarla durante le festività di San Paulinos.

Una Vita: Donna Susana chiede aiuto ad Ursula

Ursula Dicenta tornerà a far parlare di sé nel corso delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane.

Tutto avrà inizio quando il colonnello Arturo Valverde racconterà ai conoscenti che Donna Susana è la madre di Simon Gayarre (Jordi Coll). Questa indiscrezione genererà un vero scandalo in tutta Acacias 38 dove la sarta era ritenuta una bigotta.

Inoltre, i rumors arriveranno fino alle porte del Vescovado, tanto che il Vaticano rifiuterà l'acquisto del manto della Vergine, cucito da Donna Susana e la nuora. Ma la madre di Simon non si lascerà intimidire, tanto da supplicare la Dicenta di aiutarla, affinché possa essere pagata per il lavoro svolto.

Una Vita, anticipazioni: Ursula si vendica di Donna Susana

Le trame dei prossimi episodi di Una Vita, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che la vecchia istitutrice fingerà di dare una mano alla sarta, invece, in realtà, non muoverà dito per risolvere la delicata questione. Ursula, infatti, le dirà che i membri della sede vescovile non hanno ascoltato la sua supplica. Adela, a questo punto, consiglierà alla suocera di recarsi a parlare lei stessa con i prelati in merito al prezioso manto.

Fortunatamente i religiosi cambieranno parere con soddisfazione della sarta che, al ritorno, scoprirà una brutta parola scritta sulla vetrina del negozio.

Adela, il figlio e suo nipote Victor Ferrero (Miguel Diosdado), a questo punto, l'aiuteranno a rimuovere la parola oltraggiosa. Per tale ragione Donna Susana temerà di aver perso la faccia, tanto da domandarsi chi possa essere l'autore di un gesto così brutto. I telespettatori scopriranno che Ursula Dicenta aveva pagato un complice per scrivere la bestemmia grazie alla complicità della serva Carmen. In questa occasione, la diabolica istitutrice preciserà che si tratta della giusta ricompensa in quanto la madre di Simon l'aveva umiliata durante i festeggiamenti del Carnevale ad Acacias 38. Infine la nuova darklady sottolineerà che presto qualcun'altro pagherà per il male fatto. Chi sarà la prossima vittima? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni.