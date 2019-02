Annuncio

Venerdì 1 febbraio è stato registrato lo speciale di ''Amici'' che andrà in onda sabato 2 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni che trapelano dallo studio, fanno sapere che ci sono state sia belle che brutte notizie per gli allievi della scuola. Marco Alimenti e il latinista Samuel hanno perso le sfide che avevano in programma, perciò hanno dovuto abbandonare il talent. Mowgly e Jefeo, invece, hanno avuto la meglio sui loro avversari e sono rimasti. Maria De Filippi ha illustrato ai ragazzi il meccanismo che dovranno affrontare per accedere alla fase serale della trasmissione: il ballerino classico Rafael ha ottenuto voti altissimi dall'intera commissione ed è già approdato al fase serale di ''Amici''.

Marco perde la sfida e deve lasciare per sempre 'Amici 18'

Dopo due settimane di polemiche e proteste, finalmente è stata fatta chiarezza sul futuro di Marco Alimenti all'interno della scuola di Amici: le anticipazioni che il blog "Vicolo delle News" ha fornito sulla puntata che andrà in onda il 2 febbraio, fanno sapere che il ballerino ha affrontato la sfida contro Federico, ma l'ha persa.

Un commissario esterno, infatti, ha stabilito che fosse lo sfidante il talento più meritevole, perciò il "pupillo" di Veronica Peparini ha dovuto dire addio al suo sogno di arrivare al serale.

Le sfide a squadre che ci sono state nella registrazione di venerdì 1 febbraio hanno visto trionfare nella prima manche "Atene" e nella seconda "Sparta": a finire a rischio eliminazione sono stati i ballerini Samuel e Miguel. Se quest'ultimo dovrà confrontarsi con il suo avversario tra qualche giorno, il latinista si è battuto a colpi di salsa e tango con Umberto Gaudino poche ore fa ed ha avuto la peggio.

Samuel e Marco, dunque, sono i due allievi che hanno dovuto lasciare la scuola di Amici nel corso della puntata che il pubblico vedrà domani sabato 2 febbraio: la loro esclusione arriva dopo quelle in settimana dei cantanti Daniel e Ahlana.

Rafael è il primo allievo del serale di 'Amici 18'

La doppia sfida a squadre che c'è stata nello speciale di Amici registrato l'1 febbraio non ha decretato soltanto quali allievi sono a rischio eliminazione (sono stati scelti quelli con la media voti più bassa tra coloro che si sono esibiti), ma anche chi di loro potrà giocarsi l'accesso al serale del programma.

Le anticipazioni date da "Vicolo delle News", dunque, fanno sapere che Maria De Filippi ha spiegato ai ragazzi e al pubblico in studio che il team che esce vincente dal confronto settimanale, potrà proporre un suo talento alla commissione per la fase successiva del programma.

Il cantante o il ballerino che ha ottenuto la media di voti più alta durante la puntata, passerà direttamente al serale se ha tutti 10 dai sei professori della scuola, oppure sarà esaminato da tre esperti esterni per stabilire se merita oppure no di essere promosso alle puntate in prima serata.

Il talento che ha avuto i giudizi migliori è stato Rafael il quale, dopo aver ottenuto il "sì" di tre insegnanti di danza, è diventato il primo allievo del serale di Amici 18; il collega Vincenzo, che ha avuto una media di voti del 9,6, avrà la stessa opportunità la prossima settimana.