Fabrizio Corona è tornato ancora una volta a far parlare di sé, ma questa volta la colpa non è la sua. Sono stati alcuni utenti su Instagram, infatti, ad insultare il figlio dell’ex re dei paparazzi.

Nella giornata di ieri, Fabrizio Corona ha pubblicato sui social uno scatto di Carlos Maria, il figlio nato dal matrimonio con Nina Moric. In seguito alla foto pubblicata con tanto di dadiscalia “Vita”, sono arrivate subito le prime reazioni dei follower. Molti utenti si sono complimentati con l’imprenditore milanese per aver instaurato un bel rapporto con l’adolescente, nonostante le tante difficoltà. Come spesso accade però, c’è stata anche una minoranza di persone che hanno puntato il dito contro Fabrizio e hanno pubblicato insulti gratuiti rivolti a Corona junior.

Questi alcuni degli insulti diretti al giovane Carlos: “Povero ragazzo se diventa come te”, un altro utente invita il giovane a svegliarsi. Un altro ancora, invece, si chiede come Fabrizio Corona possa insegnare dei valori al proprio figlio. Critiche alla quale l’imprenditore ha deciso di non replicare, ma tra i follower è nata una sorta di guerra.

Nina Moric furiosa: ‘Mi vergogno dei vostri commenti’

Fabrizio Corona di fronte ai commenti negativi sul figlio Carlos Maria ha deciso di non replicare. Al contrario, Nina Moric attraverso un commento, ha bacchettato tutti coloro che hanno offeso il giovane. Senza troppi giri di parole, la modella croata ha esordito così: “Come madre mi vergogno dei vostri commenti, parlare di un 16enne senza un minimo di pudore”. La Moric dall’attacco ha escluso i commenti dei ragazzi ma ha tirato in ballo tutti gli adulti: “Che poveretti, vi dovete fare schifo da soli”.

Corona lancia una frecciatina a Fedez

L’ex re dei paparazzi tramite il suo libro Non mi avete fatto niente è tornato a punzecchiare il rapper milanese, Fedez. Secondo Corona, il marito di Chiara Ferragni sarebbe falso, in quanto preferirebbe più apparire piuttosto che essere sé stesso. Nel libro si parla anche del matrimonio dei Ferragnez e Corona dichiara di aver raggiunto gli stessi risultati, in termini di condivisioni e contatti sui social, dopo la lite in diretta tv con Ilary Blasi. A pensarla come l’ex marito di Nina Moric è anche Alberto Dandolo. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio2 nella trasmissione I Lunatici e la sua intervista è stata ripresa dal sito BtchyF: “Corona ha lanciato una bombettina su Fedez.

Loro si frequentavano ed erano amici. Secondo me Fabrizio sa molto di più di quello dice, si è autocensurato".