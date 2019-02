Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2013 in Italia. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Elsa Laguna interpretata da Aleajandra Meco. La donna, infatti, accuserà Consuelo di aver rubato i risparmi della locanda.

Il Segreto: furto alla locanda di Matias e Marcela

Elsa Laguna sarà al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5. Tutto inizierà quando i nuovi locandieri, Matias e Marcela, dovranno assentarsi per qualche giorno dalla loro attività: a proposito la coppia confesserà a Consuelo il posto dove nascondano i loro risparmi, chiedendole di mantenere il massivo riserbo sulla questione.

Ma ecco che Marcela confesserà a Don Berengario (Miguel Uribe) che tutto il denaro si è volatilizzato, tanto da avvisare la guardia civile. Tuttavia la figlia di Paco Del Molino crederà che il colpevole sia uno che lavorava per la locanda in quanto l'incasso era nascosto nel bancone, luogo vietato agli avventori.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa accusa Consuelo di furto

Stando alle trame de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni sulle reti italiane, si evince che Consuelo si sentirà in colpa, tanto da porgere le sue scuse a Matias e Marcela in quanto se avesse avuto più attenzione il furto non sarebbe successo. Dall'altro canto, Elsa non sembrerà abbastanza colpita dal furto, tanto che la nonna di Julieta (Claudia Galan) crederà sia dovuto allo stress del nuovo lavoro come maestra, offerto da Carmelo Leal (Raoul Pena).

Ma ecco che la diabolica Antolina (Maria Lima) si recherà all'emporio di Dolores (Maribel Ripoll) dove incolperà Elsa del brutto gesto subito dai Castaneda. La pettegola di Puente Viejo, a questo punto, crederà alla versione raccontata dalla biondina, tanto da spargere la voce tra tutti i concittadini. Adela (Ruth Llopis) e Irene (Rebeca Sala), a questo punto, sottoporranno Elsa ad una serie di domande per avere maggiori dettagli in merito. In questa occasione, la Laguna dimostrerà di essere fin troppo evasiva, tanto che le due amiche e Marcela non sapranno più se fidarsi ciecamente di lei. Infine Matias e sua moglie decideranno di interrogarla per togliersi ogni dubbio, se non rivelasse di aver visto Consuelo (Trinidad Iglesia) impossessarsi dell'ingente somma.

Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.