Il fratello della showgirl argentina Belen Rodriguez, sbarcato sull'isola da pochi giorni, ha già trovato il modo di far parlare di sé. Il ragazzo, il terzo della famiglia a partecipare al reality, ha infatti stretto fin da subito un legame con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Dopo i primi baci tra i due Soleil, diventata la leader di questa settimana, ha scelto il fratello Rodriguez per passare una notte sull'Isla Bonita. Le parole della ragazza prima della partenza hanno lasciato intendere che tra i due sarebbe potuto succedere di tutto. La ragazza ha infatti affermato: "Non ho mai dormito su un'isola deserta con un ragazzo che mi piace. C'è sempre una prima volta, vedremo come va". I due hanno dichiarato di non conoscersi prima dell'Isola, anche se qualche giorno fa sono trapelate sui social alcune loro conversazioni via chat.

Jeremias e Soleil vicini

Al loro ritorno su Playa Uva, gli altri naufraghi hanno subito sommerso di domande i due ragazzi. I due piccioncini hanno affermato di aver dormito su un letto molto comodo e di aver mangiato tanto. Alcuni compagni hanno poi chiesto a Jeremias se tra i due ci fosse stato un rapporto intimo ma il ragazzo a tal proposito ha preferito tacere. Gli ultimi due arrivati sull'Isola hanno quindi creato scalpore e sembra abbiano rotto alcuni equilibri che si erano creati all'interno del gruppo di naufraghi. Da una parte c'è infatti chi apprezza che si sia finalmente formata un coppia all'interno del programma, dall'altra pero c'è chi proprio non riesce ad andare d'accordo con loro ed in particolare con Soleil, la quale viene accusata di mettersi troppo in mostra e di ascoltare poco i suoi compagni di reality.

Il feeling tra i due piccioncini intanto cresce ed iniziano ad emergere anche le prime gelosie, ma si vedrà solo con il tempo se per la coppia si tratta di amore vero. Sull'isola un'altra coppia sembra poter nascere. Il calciatore Ghezzal pare essersi molto avvicinato alla modella cubana; il naufrago l’ha infatti invitata a dormire insieme sotto la sua coperta e tra una parola e l'altra le ha dato un tenero bacio sulla guancia. La Romero ha apprezzato molto il gesto, dichiarando di trovare il calciatore un bellissimo ragazzo e molto gentile. Sia la Romero che Ghezzal sono entrati all'interno del programma da single e questo ha fatto credere molti telespettatori che con il passare dei giorni la conoscenza tra i due possa andare avanti.