Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Uomini e donne, il dating show più seguito d'Italia, condotto da Maria De Filippi. La puntata che andrà in onda oggi, 12 febbraio 2019, a partire dalle ore: 14.45 su Canale 5, sarà dedicata alla seconda parte del Trono Over.

La puntata di ieri è stata colma di emozioni, tra il ritorno di fiamma tra Gemma e Rocco. La coppia sta vivendo un momento talmente bello che il cavaliere le ha anche proposto di trascorrere due giorni insieme a Milano da lui o a Torino da lei. La dama torinese sembra esprimere alcuni dubbi ancora, ma nella prossima registrazione scopriremo cosa sarà successo tra loro.

La protagonista della puntata di oggi, invece, sarà Angela Di Iorio che finalmente sembra aver trovato l'uomo giusto.

Diretta puntata del 12 febbraio

15.45 Le polemiche in studio continuano e le parole di entrambi non sembrano trovare una fonte certa, essendo continuamente smentiti dal filmato incriminatorio che viene più spesso mandato in onda.

15.40 Entra adesso Claire e può spiegare la sua versione. La donna, continuando il discorso iniziato dall'uomo, sottolinea la sua pressante gelosia.

15.33 Entra in studio Gian Battista. L'uomo innanzitutto premette che non c'è stata alcuna discussione prima di poi parlare nel bar. Allo stesso modo, ammette di aver capito che Claire stava recitando e voleva inscenare tutto un teatrino per continuare ad avere audience.

15.30 Prima del loro ingresso, viene mostrato un filmato nel quale Claire spiega la sua versione.

La donna dichiara di non essere una manipolatrice, come tutti hanno l'hanno accusata. Inoltre, la dama spiega che quella conversazione era motivata da un tentativo di calmare Gian Battista dopo una sua sfuriata di gelosia.

15.26 Si torna a parlare del caso che ha fatto scandalo riguardante Claire e Gian Battista. Subito dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, entrambi hanno voluto chiamare la redazione per spiegare la loro versione dei fatti.

15.19 Si volta pagina e si parla adesso di Michele e Claudia. I due si conoscono da molto poco, ma c'è stata subito sintonia. La donna aveva ricevuto il numero da parte di cinque uomini, ma ha scelto Michele proprio per il suo carisma e la sua educazione, senza dimenticare anche il suo fascino.

Essendo stato il compleanno di Claudia un paio di giorni prima, Michele le ha regalato un bouquet di tulipani. Infine, i due ballano insieme.

15.06 Finito il ballo, è il momento di parlare di Barbara. La donna è uscita con Roberto. La coppia si sta conoscendo e le cose stanno andando molto bene. Sono usciti a cena insieme e per adesso entrambi esprimono la volontà di avere l'esclusiva.

15.03 Riccardo vuole provare invitando prima Claudia e poi Noel, ma entrambe rifiutano e lui è costretto a sedersi. Ida poi decide di ballare con David.

15.00 Si riprende il discorso di Alessandra, ma Riccardo non si dice interessato a lei. Quando Maria glielo chiede, Riccardo vuole ballare con Pamela ma lei non accetta.

14.57 Entra Alessandra, una nuova ragazza entrata per conoscere appositamente Riccardo. La ragazza inizia a presentarsi e subito viene interrotta da Valentina che critica l'uomo per i suoi atteggiamenti con Roberta.

14.47 Dopo la reazione di Roberta, Riccardo prende la decisione di voler chiudere definitivamente.

La donna trova il suo atteggiamento molto strano, soprattutto perché la settimana scorsa, quando si sono sentiti a telefono, le dimostrava un interesse differente.

14.45 Inizia la seconda parte del Trono Over. Riccardo conferma a Roberta che vorrebbe comunque conoscere anche altre persone e non avere l'esclusiva nel rapporto con la donna.

Uomini e Donne: Angela continua a conoscere Beniamino ma non cessano le accuse

La relazione tra Angela e Beniamino sembra proseguire nel giusto verso. La donna, dopo tanto discutere, sembra finalmente aver trovato il compagno giusto che rispecchia appieno i suoi gusti.

Tuttavia, durante la puntata di oggi, la signora sottolinea la volontà di non pensare ad un altro matrimonio, nonostante la forte attrazione che prova nei confronti del suo uomo.

Durante la puntata non cesseranno le polemiche, tanto che Angela sembra essere diventata il bersaglio preferito di Gianni Sperti e Tina Cipollari insieme a Gemma Galgani. I due opinionisti continueranno ad accusare la donna di essere solo calcolatrice e superficiale.

Sarà a questo punto che Angela, sempre più stufa, deciderà di prendersela con Maria De Filippi, considerandola artefice indirettamente di questi atti di 'bullismo'.