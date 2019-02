Annuncio

Annuncio

Si appresta a concludersi un'altra settimana al Paradiso delle signore. I colpi di scena, però, sono tutt'altro che terminati. Nel corso dell'episodio che andrà in onda domani, 1 marzo, vedremo Andreina Mandelli consolidare sempre più il suo piano diabolico. La donna, infatti, riuscirà a trasferirsi nella villa dei Guarnieri. Riccardo, invece, confesserà a sua sorella Marta di essere ancora perdutamente innamorato di Nicoletta, per questo motivo deciderà di affrontare Cesare Diamante.

Spoiler 1 marzo: Andreina Mandelli prosegue con il suo diabolico piano e si trasferisce a casa Guarnieri

La puntata di domani del Paradiso delle signore sarà molto avvincente. Al centro di questo episodio ci sarà, soprattutto, la potente famiglia Guarnieri. Nel corso di un precedente episodio abbiamo assistito alla cena di fidanzamento di Umberto e Andreina. Dopo tale avvenimento, Umberto deciderà di compiere un passo ancora più importante.

Annuncio

Il potente imprenditore, infatti, chiederà ad Andreina Mandelli di trasferirsi nella villa dei Guarnieri. La donna, naturalmente, non potrà che essere entusiasta della cosa. Decisamente più contrariata sarà, invece, Adelaide. La contessa, infatti, non si fida minimamente delle intenzioni di Andreina e, effettivamente, non ha affatto tutti i torti. Luca Spinelli, invece, complice di Andreina, continuerà imperterrito a portare a termine il suo diabolico piano. Sul suo percorso, infatti, mieterà numerose vittime.

Riccardo Guarnieri, innamorato di Nicoletta, decide di affrontre il suo rivale Cesare Diamante

Per quanto riguarda il giovane Riccardo, invece, il ragazzo confesserà a sua sorella Marta di amare ancora Nicoletta. La Cattaneo, però, dopo tutto quello che ha subito dall'uomo che stava per sposare, ha deciso di dedicarsi completamente ad un'altra persona.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel corso di questa settimana, infatti, abbiamo visto la ragazza fare il primo passo verso il bel dottore Cesare Diamante invitandolo a cena a casa di amici. A quant pare, dunque, la ragazza sembra essere molto interessata a lui e il dottore sembra proprio ricambiare le sue attenzioni.

Per questo motivo, colto da un attacco di gelosia improvviso, Riccardo Guarnieri si deciderà, finalmente, a fare qualcosa per cercare di rimettere a posto la situazione. Il ragazzo, infatti, nel corso dell'episodio di domani affronterà, finalmente, il suo rivale in amore Cesare Diamante.