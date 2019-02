Annuncio

La fiction 'Che Dio ci aiuti' giunta alla quinta stagione continua a ottenere record importanti per quanto riguardo il livello degli ascolti battendo la concorrenza della Mediaset. La serie vede come protagonista Elena Sofia Ricci la cui presenza risulta indispensabile all'occhio del pubblico; lo stesso discorso vale per altri attori tra cui spicca il nome di Gianmarco Saurino. Le anticipazioni del quindicesimo episodio dell'ottava puntata, intitolato "Attenti al lupo" sottolineano che Suor Angela sarà impegnata a risolvere nuove vicende. In particolare la donna avrà intenzione di aiutare Ginevra notando le difficoltà della giovane donna dopo che ha scoperto l'uscita dal carcere del padre. La ragazza si ritroverà alle prese con un periodo difficile della sua vita e mostrerà la rabbia nei confronti del genitore macchiatosi dell'omicidio della madre.

Ginevra cercherà di preparare la vendetta ai danni dell'uomo ma Nico tenterà di far ragionare la ragazza portandola sulla retta via. Questa situazione finirà per avvicinare i due innamorati al punto che l'avvocato si troverà alle prese con dei dubbi.

Azzurra s'impegna per trovare il denaro necessario da restituire ad Athos

Valentina capirà di provare dei sentimenti nei confronti di Gabriele (Cristiano Caccamo) e dopo aver visto l'uomo in compagnia di Teodora comincerà a fare i conti con la gelosia. Il rapporto tra il medico e la madre delle gemelline diverrà sempre più affiatato attirando l'attenzione di Valentina (Arianna Montefiori) mentre Azzurra s'impegnerà in prima persona per recuperare i soldi di Athos al punto che avrà bisogno dell'aiuto di tutto il convento.

Suor Angela si rende conto del segreto nascosto da Pietro

Gli spoiler del secondo episodio dell'ottava puntata, "Il linguaggio dei segni" fanno notare che la suora potrà giovarsi dell'aiuto di Pietro (Sergio Romano) con il quale avrà intenzione di riuscire nell'impresa di riunire una famiglia. Pietro è diventato un amico e confidente di Suor Angela che farà grande affidamento sull'uomo per risolvere delle faccende complesse. La suora si renderà conto che il dottore terrà nascosto un dolore di cui non vuole parlare con nessuna persona. Nico, invece, si troverà confuso tra Maria (Laura Adriani) e Ginevra ma il legale capirà di essere costretto a prendere una scelta importante. Azzurra rifletterà dopo la partenza di Athos che ha cercato di conquistare l'amore della madre di Emma.