La puntata di domani, giovedì 28 febbraio, del Paradiso delle signore sarà molto avvincente. Clelia, stanca delle pressioni di Oscar deciderà di lasciare Milano. Luciano, innamorato di lei, si dirà propenso a seguirla ma la donna lo esorterà a riflettere e a restare con sua moglie Silvia. Quest'ultima, intanto, con l'appoggio di Oscar, deciderà di affrontare finalmente Clelia.

Clelia manifesta la volontà di abbandonare Milano mente Luciano resta con sua moglie Silvia

Dopo tutto quello che è accaduto al Paradiso delle signore, Clelia non ne può più. Nel corso dell'episodio di domani, infatti, la donna manifesterà la volontà di lasciare Milano. Luciano sarà, ovviamente, affranto dalla notizia ma, su esortazione della donna, deciderà di restare accanto a sua moglie Silvia. Quest'ultima, nel frattempo, sta avendo dei contatti con l'ex marito della capocommessa.

La donna gli ha detto che lo aiuterà a trovare il figlio che Clelia gli tiene nascosto. Tra i due si creerà una collaborazione, per questo motivo la donna deciderà di affrontare, finalmente, la sua rivale in amore.

In casa Guarnieri si tiene una cena per celebrare l'unione tra Umberto e Andreina Mandelli

In casa Guarnieri, intanto, tutto sembra pronto per la celebrazione di un evento alquanto particolare. Si tratta di una cena volta ad ufficializzare il legame tra Andreina Mandelli e Umberto Guarnieri. La donna, infatti, con l'aiuto di Luca Spinelli, ha in mente un piano per avvicinarsi ai conti della famiglia Guarnieri. Per fare questo, però, ha dovuto sedurre il noto imprenditore. Fortemente scontenta del loro legame è, infatti, Adelaide. La donna non si fida minimamente di Andreina e non riesce proprio a tollerare la sua presenza al fianco di Umberto.

Ad ogni modo, in occasione della cena, Riccardo Guarnieri avrà un duro dibattito con il padre. Ricordiamo che il ragazzo vuole a tutti i costi inserire il figlio che Nicoletta porta in grembo all'interno dell'eredità di famiglia. Umberto, però, non è molto favorevole alla cosa. Anche Nicoletta non sembra essere molto d'accordo con il suo ex fidanzato. Dopo tutto quello che è successo tra loro due, infatti, la Cattaneo non vuole assolutamente nulla da lui, nemmeno che dia al bambino che porta in grembo l'eredità della famiglia Guarnieri. La donna, infatti, si sta gettando in una nuova relazione con l'affascinante medico Cesare Diamante.