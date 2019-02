Annuncio

Annuncio

Dopo numerosi tentativi pare proprio che Clelia stia riuscendo a far cacciare Oscar dagli affari del Paradiso delle Signore: Luciano Cattaneo, infatti, in qualità di ragioniere dello shopping center riuscirà a convincere Vittorio Conti a chiudere ogni contatto con lui. Oscar però non la prenderà molto bene e avrà una rreazione rabbiosa, decisamente spropositata. Marta intanto assisterà ad una lite tra Lisa Conterno e una persona che la insulterà in modo davvero molto pesante.

Oscar viene estromesso dagli affari del Paradiso, Lisa litiga violentemente con uno sconosciuto

Al Paradiso delle Signore stanno per accadere delle cose inaspettate, come vedremo nella puntata di nercoledì. Dopo un forte periodo di angoscia e malessere, Clelia ha convinto Luciano a parlare con Vittorio, così che il ragioniere spingerà il direttore dello shopping center ad estromettere completamente Oscar da ogni tipo di affare.

Annuncio

L'uomo, però, che è giunto a Milano con l'obiettivo di conoscere il figlio che Clelia gli tiene nascosto, non la prenderà affatto bene e reagirà in modo alquanto violento. Cosa accadrà? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Nel frattempo un'altra lite si sta consumando alle porte del Paradiso: Lisa Conterno, infatti, è stata beccata da Marta a litigare animatamente con una persona sconosciuta. Cosa vorrà questo individuo? Tale situazione non farà altro che incrementare ancor di più i dubbi e i presentimenti di Marta nei confronti della sorellastra di Vittorio.

Continuano gli screzi tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo

Riccardo Guarnieri, invece, vuole a tutti i costi far rientrare nell'eredità di famiglia il figlio che Nicoletta Cattaneo porta in grembo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il ragazzo andrà dunque dal padre per discutere della questione nuovamente, prima che Andreina Mandelli possa mettere le mani sui conti della famiglia Guarnieri. Ricordiamo, infatti, che la donna ha in mente un diabolico piano, per questo motivo si è molto avvicinata a Umberto nell'ultimo periodo. Ad ogni modo, però, Nicoletta non è affatto d'accordo con l'idea del suo ex: la ragazza non vuole assolutamente nulla da lui, nemmeno che il figlio possa ricevere l'eredità della famiglia Guarnieri.

La ragazza, infatti, sta cercando di partire da zero dedicandosi all'approfondimento della conoscenza con il dottore Cesare Diamante: i due a quanto pare stanno riscontrando una forte complicità.