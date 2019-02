Annuncio

Le anticipazioni della puntata di domani 20 febbraio de Il Paradiso delle Signore svelano, finalmente, le reali intenzioni di Oscar, l'ex marito di Clelia: l'uomo, infatti, si è fatto vivo dopo moltissimi anni, facendo piombare la donna in uno stato di preoccupazione e malessere. Nel corso dell'episodio di mercoledì vedremo Oscar intento a rintracciare il figlio che la ex moglie gli tiene nascosto. Marta e Vittorio, invece, continueranno ad avere delle discussioni a causa di Lisa, ma i due, molto presto, scopriranno la verità sulle sue origini.

Oscar vuole a tutti i costi trovare il figlio che Clelia gli nasconde, chiede aiuto a Silvia

A Il Paradiso delle Signore non mancano mai i colpi di scena e gli eventi inaspettati, tra cui il recente ritorno di Oscar, ex marito di Clelia, che a quanto pare non è una coincidenza.

L'uomo, infatti, ha iniziato a tormentare in modo ossessivo la capocommessa facendola piombare in uno stato di forte malessere: il suo stress mentale era così forte al punto da richiedere l'intervento di Luciano, che sta provando in tutti i modi ad allontanarlo dalla vita della donna, cosa che però sembra impossibile. Nel corso della puntata che andrà in onda domani, infatti, Oscar si metterà alla ricerca del figlio che Clelia gli tiene nascosto e per farlo chiederà aiuto a Silvia. Questo, naturalmente, contribuirà a generare ancora più angoscia e preoccupazione nella donna.

Marta e Vittorio continuano a litigare per Lisa

Per quanto riguarda Marta e Vittorio, invece, i due protagonisti continueranno ad avere delle pesanti discussioni a causa di Lisa Conterno.

La donna ha confessato di essere la sorellastra di Vittorio, ma lui non è affatto convinto della cosa e per tale motivo si metterà subito alla ricerca di ulteriori informazioni circa il suo passato. In questa operazione si farà aiutare da Marta: i due raggiungeranno l'orfanotrofio dove è cresciuta la donna. Da tale "missione" emergerà che, molto probabilmente, Lisa ha detto la verità e a quanto pare è proprio la sorellastra di Vittorio. Marta, però, continua a non fidarsi, per questo motivo litigherà ulteriormente con Conti.

Le cose tra Roberta e Federico, invece, pare stiano andando a gonfie vele, tanto che la ragazza gli farà un regalo per dimostrargli tutto il suo amore. Tina, invece, convincerà suo fratello Antonio ad andare al Circolo per sentirla cantare.

Il ragazzo accetterà, ma le intenzioni della donna sono altre.