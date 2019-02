Annuncio

Le anticipazioni del Paradiso delle signore per la puntata di domani 19 febbraio rivelano colpi di scena inaspettati. Lisa Conterno ha fatto a Vittorio la sorprendente confessione in merito al suo passato. La donna ha affermato di essere la sua sorellastra. Tale rivelazione ha lasciato il direttore dello shopping center completamente senza parole. Vittorio, però, non è convinto di quanto rivelato dalla donna, per questo motivo chiede a Marta di aiutarlo per scoprire altri segreti inerenti il passato della misteriosa new entry.

Marta e Vittorio scoprono un segreto riguardante Lisa Conterno

Vittorio Conti è rimasto esterrefatto dopo aver appreso che Lisa Conterno potrebbe essere la sua sorellastra. Per questo motivo, ha deciso di recarsi all'orfanotrofio dove è cresciuta per prendere ulteriori informazioni in merito alla vicenda.

Nel corso della puntata che andrà in onda domani 19 febbraio, infatti, assisteremo ad un'inaspettata scoperta sul passato di Lisa. Saranno proprio Vittorio e Marta a prendere visione del segreto scomodo. Di cosa si tratterà? Cosa nasconde veramente la bella e affascinante rappresentante di biancheria intima? Lo scopriremo nel corso della settimana.

Intanto Nicoletta è ricoperta dalle attenzioni di Cesare Diamante. Il giovane medico non smette di puntare la ragazza e proverà in tutti i modi a conquistarla. Ad ogni modo, però, la Cattaneo si mostrerà molto titubante, dal momento che teme il momento in cui dovrà raccontargli che aspetta un bambino da un altro uomo. Riccardo Guarnieri, invece, continua a stare male per tutto quello che ha fatto a Nicoletta e non riesce a capacitarsi di tutto quello che è accaduto.

Federico confessa a Silvia di aver ricevuto una proposta di lavoro

In casa di Silvia e Luciano, nel frattempo, continuano le discussioni a causa del rendimento universitario di Federico. Il ragazzo, infatti, ha finalmente trovato il coraggio di rivelare ai suoi genitori la verità sulla sua poco rosea carriera universitaria. Se il padre, da un lato, sembra essersi rassegnato all'idea, la madre Silvia è assolutamente furiosa con lui. La donna, però, ha deciso di addossare tutte le colpe a Roberta, che crede sia la causa delle scarse performance del figlio all'università.

Ad ogni modo, nel corso della puntata che andrà in onda domani, Federico comunicherà a sua madre di essere stato contattato da un giornale per un lavoro.

Come reagirà Silvia?