A Il Paradiso delle Signore stanno per accadere dei colpi di scena inaspettati e la puntata che andrà in onda lunedì 18 febbraio porterà a galla il segreto di Lisa Conterno: la bellissima rappresentante di biancheria intima infatti svelerà a Vittorio di essere la sua sorellastra. Conti rimarrà assolutamente esterrefatto, non si capaciterà per nulla di una simile notizia. Nel frattempo in casa Guarnieri ci sarà un po' di caos. Andreina Mandelli è sempre più vicina a Umberto, mentre Adelaide è sempre più infastidita.

Viene a galla il segreto di Lissa Conterno mentre Andreina continua a sedurre Umberto

Lunedì 18 febbraio andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore: dopo i due giorni di pausa del fine settimana, la puntata di lunedì si aprirà con un colpo di scena iinaspettato, ovvero con Lisa Conterno che confesserà a Vittorio Conti di essere la sua sorellastra.

Ad ogni modo, il direttore del Paradiso non si farà capace della notizia e farà il possibile per chiarire ulteriormente la vicenda.

Andreina Mandelli invece continuerà imperterrita il suo gioco di seduzione nei confronti di Umberto Guarnieri. Il potente imprenditore sarà sempre più affascinato e interessato alla donna, suscitando in Adelaide profonde insofferenze. La donna, infatti, non riuscirà più a sopportare la situazione, soprattutto perché non si fida minimamente della Mandelli. Marta e Riccardo, intanto, accompagneranno la loro zia Adelaide alla Scala di Milano per assistere ad uno spettacolo, Umberto Guarnieri, invece, sceglierà di rimanere in villa per attendere un ospite assolutamente misterioso.

Un nuovo amore per Nicoletta? Incontra il giovanissimo dottore Cesare Diamante

Per quanto riguarda Nicoletta invece, dopo la brutta delusione per Riccardo la ragazza sta cercando di riprendersi e quanto pare, una piacevole novità è nell'aria: la Cattaneo, infatti, avrà la possibilità di incontrare nuovamente il giovanissimo dottore Cesare Diamante. Chissà che tra i due non possa sbocciare qualcosa di bello. Riccardo, invece, è assolutamente pentito di tutto ciò che ha fatto a Nicoletta, ma ad ogni modo per lui la situazione sembra ormai irrecuperabile.

Belle novità anche per Antonio e Ludovica: i due ragazzi, infatti, pare abbiano riscontrato un reciproco interesse che potrebbe portarli a dimenticare i rispettivi ex.

Salvatore, invece, continua imperterrito la sua ricerca di un buon lavoro per Elena.