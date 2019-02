Annuncio

Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola, 'Una Vita' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere gli sviluppi intorno al personaggio di Antonito. Quest'ultimo non riesce a trovare la dovuta stabilità, nonostante la storia con Lolita e l'uomo continua a combinare nuovi guai mettendo in cattiva luce il nome della famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 3 marzo fanno notare che Mendez non crede alle parole del Palacios nel momento in cui viene annunciata una notizia sui giornali. Inoltre Servando e Jacinto si distinguono per la vittoria nel campionato di domino nel loft decidendo d'investire il premio mentre Blanca arriva nella cabina di Tomas in compagnia di Olga.

Quest'ultima svela alla donna una storia legata al passato che ha avuto delle conseguenze sulla sua persona; nel frattempo le signore organizzano la Fiera del Santo Aiuto, improntata ad aiutare il popolo di El Hoyo.

Samuel e Blanca danno ospitalità a Olga

Arturo, dal canto suo dimostra un atteggiamento sorprendente e si propone come volontario per dare aiuto ai preparativi della festa; Elvira parla con Victor, rendendosi conto di essere gelosa nei confronti di Simon. La donna capisce che sia arrivato il momento giusto per riconquistare l'uomo mentre Blanca si prepara a raccontare Samuel la storia di Olga, vittima di Tomas. La coppia dà il benvenuto in casa alla giovane donna alla quale mostrano la disponibilità andando contro alle direttive dell'Uriarte. Ursula non nasconde la propria opposizione a questa scelta ma Blanca la richiama all'ordine definendola la causa delle sofferenze di Olga.

Arturo non perde occasione per criticare i Palacios

Maria Luisa, invece, crede che Valverde non abbia intenzione di arrendersi dopo che si lascia coinvolgere nel rapporto con il cioccolatiere. Ramon, dal canto suo sottolinea la colpa di Antonito nel momento in cui Lolita dice al suocero che avevano i biglietti per recarsi in Italia mentre Arturo si diverte a mettere alla berlina la famiglia Palacios. Susana non si fida di Arturo che si offre come volontario e Ursula cambia comportamento dopo aver scoperto la verità riguardo alla storia di Olga. Blanca non riesce a nascondere i sentimenti nei confronti di Diego al punto che scrive una lettera d'amore; infine Felipe lavora con Antonito per dimostrare l'innocenza dell'uomo.