Annuncio

Annuncio

Nel corso della puntata di domani 26 febbraio de Il Paradiso delle signore, Nicoletta sarà sempre più vicina al dottore Cesare Diamante. Dopo averlo incontrato nuovamente, infatti, la Cattaneo deciderà di fare qualche passo verso di lui. Nel tentativo di rompere il ghiaccio lo inviterà a casa di Gabriella e Roberta per trascorrere un po' di tempo insieme. Marta e Vittorio, invece, chiederanno a Tina di incidere un motivetto per pubblicizzare il Paradiso Market.

Il passo di Nicoletta Cattaneo verso Cesare Diamante e la richiesta di Marta e Vittorio a Tina

Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri, Nicoletta Cattaneo ha deciso di gettarsi a capofitto in una nuova conoscenza. A destare maggiormente il suo interesse è il dottore Cesare Diamante.

Annuncio

Quest'ultimo sembra ricambiare le attenzioni di Nicoletta. Per questo motivo, nel tentativo di creare un primo approccio, Nicoletta deciderà di invitare il ragazzo a casa di Gabriella e Roberta. Nel tentativo di stemperare la tensione, però, la ragazza deciderà di coinvolgere anche Federico e Salvatore, in modo da trasformare l'incontro in una serata tra amici.

Marta e Vittorio, invece, sono alle prese con il lancio del Paradiso Market. Per pubblicizzare maggiormente il nuovo progetto, i due protagonisti chiederanno a Tina di incidere un motivetto che accompagni il lancio. Gabriella, invece, è convinta di voler posare per l'immagine di copertina, ma per fare ciò ha chiesto l'aiuto della molto più esperta Lisa Conterno. Quest'ultima, intanto, sta creando non poche polemiche e dibattiti tra Marta e Vittorio.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'interesse di Antonio verso Ludovica fa ingelosire Elena

In casa Amato, nel frattempo, stanno accadendo numerosi colpi di scena inaspettati. Antonio, infatti, sembra molto attratto da Ludovica: il ragazzo le ha dato un tenero bacio in occasione della festa di San Valentino al Circolo. Questo ha generato malcontento in Elena Montemurro. La ragazza, infatti, nonostante non si sia comportata in modo apparentemente corretto nei confronti del suo ex fidanzato, adesso che lo vede interessato ad un'altra persona è gelosa. La sorella di Antonio, però, non è convinta delle sue intenzioni. La ragazza, infatti, è dell'idea che Antonio si stia comportando in questo modo solo per fare un dispetto a Elena. Avrà ragione? La situazione sarà più chiara nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore.