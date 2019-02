Annuncio

Annuncio

La soap opera 'Il Paradiso Delle Signore' sta dimostrando di essere un prodotto televisivo capace d'incuriosire il pubblico. L'attenzione nei recenti appuntamenti viene posta intorno al personaggio di Andreina che riesce a entrare nella vita di Umberto creando scompiglio nella famiglia del Guarnieri. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 8 marzo dopo 'Vieni Da Me', rivelano che Vittorio convocherà le Veneri per metterle a conoscenza dello jingle scelto per il Paradise Market. L'uomo prenderà questa iniziativa, e quest’atteggiamento del Conti finirà per logorare il rapporto con Marta. Umberto (Roberto Farnesi) si dirà pronto per fare un ulteriore passo in avanti nella storia con la fidanzata.

Annuncio

Il banchiere annuncerà ai figli e alla cognata di aver deciso di ospitare nella villa la Mandelli ma Adelaide si opporrà subito di fronte a questa richiesta. Il cognato non riserverà la dovuta attenzione alle parole di Adelaide che lo richiamerà ai doveri di padre vista la situazione critica di Riccardo (Enrico Oetiker).

Il Guarnieri litiga con la cognata Adelaide dopo aver dato l'annuncio ai familiari dell'arrivo di Andreina

Nel frattempo Gabriella sarà costretta ad assentarsi dal Paradiso e si ritroverà a letto a causa di una brutta influenza. Nicoletta cercherà di capire i sentimenti nei confronti del giovane Guarnieri dopo essersi scambiata un bacio con il fratello di Marta (Gloria Radulescu).

Annuncio

I migliori video del giorno

Inoltre il banchiere si renderà protagonista di una discussione con la cognata. L'uomo non crederà che la decisione di mandare il figlio da uno specialista possa rappresentare un valido rimedio.

Andreina vuole seguire il consiglio di Ludovica con una mossa vincente

Il piano mostrato da Federico a Vittorio colpirà Luciano sicuro che ci siano i presupposti per un miglioramento del Paradiso Market. Lisa darà la sua disponibilità per sopperire alla mancanza di personale e Tina si ingelosirà vedendo la foto di Recalcati in compagnia di una donna e chiederà aiuto a Vittorio. Umberto deciderà di fare delle modifiche e metterà al corrente Andreina riguardo alla sistemazione nella villa. La situazione avrà un cambiamento dopo che Adelaide (Vanessa Gravina) si ferirà mentre si sta occupando delle rose in giardino.

Annuncio

Infine la Mandelli racconterà l'accaduto a Ludovica la quale le consiglierà di mettere in atto una mossa per entrare nelle grazie della contessa.