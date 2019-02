Annuncio

Lo scorso anno aspettava l’arrivo del figlio Leone, e per questo era stata costretta a declinare l’invito. Ma questa volta non è mancata alla festa organizzata da Vanity Fair, l’after party più 'cool' del momento - organizzato come consuetudine dopo la cerimonia degli Oscar - che si è tenuto a Los Angeles, tra il Beverly Hills City Hall e il Wallis Annenberg Center. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, la fashion blogger numero uno al mondo, bionda ed elegantissima in un abito rosso da urlo made Gianbattista Vialli con un lungo strascico e un fiocco. Ai piedi indossava un paio di sandali neri impreziositi da brillanti Swarowski, calzature del brand Chiara Ferragni, e anche il marketing è stato accontentato… Accompagnava la bella Chiara, anche lui elegantissimo in smoking nero Prada, il consorte Federico Lucia, in arte Fedez.

Come sempre i due non si sono risparmiati e si sono concessi ai numerosi fotografi presenti. La Ferragni ha anche baciato appassionatamente il marito davanti agli scatti impazziti dei paparazzi.

Tutto raccontato su Instagram

I ‘Ferragnez’, ormai famosissimi sui social e seguiti da più di venti milioni di followers, hanno scelto come sempre di condividere l’emozionante serata, pubblicando su Instagram numerose 'stories'. Alcuni degli scatti postati sono davvero originali e imperdibili: quello con lo spettrale cantante Marilyn Manson, oppure con Kendall Nicole Jenner, supermodella degli Stati Uniti, diventata famosa grazie al reality ‘Al passo con i Kardashian’ che ha spopolato in America e che l’ha resa anche personaggio televisivo.

E a proposito di invitati, i vip erano davvero numerosi al party di Vanity Fair. Miley Cyrus e Adriana Lima, Jessica Alba e Jennifer Lopez, Elton john e Diana Ross, Emily Ratajkowski, attrice statunitense fresca del recente matrimonio con l’attore Sebastian Bear McClard; l’attrice indiana Priyanka Chopra, anche lei novella sposa del cantante-attore Nick Jonas.

E per concludere...l'alternativo finale di serata

Ma non è finita qui: Chiara e Federico hanno pensato bene di condividere con i numerosissimi ammiratori anche il finale della loro serata. E si tratta davvero di un finale molto particolare. I due, quando l’elegantissimo party era ormai concluso, si sono recati, sempre vestiti da gran sera, in un fast food di Los Angeles, dove hanno gustato un hamburger.

“Questa sì che è una serata da Oscar!” ha concluso il rapper fotografando Chiara all’ingresso del locale. E come dargli torto?