Il Trono Over di Uomini e donne è stato momentaneamente accantonato per lasciare spazio ai protagonisti del Trono Classico. Le tradizionali puntate del lunedì e martedì, solitamente dedicate a dame e cavalieri, sono state sostituite dalle vicende di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, in vista della puntata della scelta che Canale 5 trasmetterà venerdì 1° marzo. Ma, anche se in disparte per qualche giorno, le vicende dei protagonisti più maturi continuano ad attirare l'attenzione dei fan del programma, desiderosi di conoscere gli sviluppi delle varie frequentazioni. Se non sembrano esserci dubbi sulla continuazione dei rapporti tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, dato che quest'ultimo starebbe organizzando una sorpresa nel castello per la dama torinese, maggiori perplessità riguardano la frequentazione di Pamela Barretta e Stefano Torrese.

Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana nel pomeriggio di Canale 5 lui aveva palesato il suo interesse per la dama, che a sua volta era stata contattata da Riccardo Guarnieri. Ma una recente segnalazione potrebbe dimostrare che tra la coppia l'idillio potrebbe essere giunto al termine.

Uomini e Donne gossip: la segnalazione su Stefano Torrese

Le ultime news di Uomini e Donne sembrerebbero mettere in crisi il rapporto di Stefano e Pamela. Se in puntata si era dichiarato per la dama, precisando di volerle concedere una frequentazione esclusiva, quanto visto nella segnalazione dimostrerebbe una situazione ben diversa. Il cavaliere, infatti, è stato fotografato all'interno di un centro commerciale di Milano mentre passeggiava con una donna bionda, visibilmente più giovane rispetto a Pamela.

Trattandosi di uno scatto di schiena è impossibile essere certi della sua identità (potrebbe quindi essere un'amica o una parente) ma è evidente comunque una certa affinità, dato che passeggiano l'uno vicino all'altra. Sarebbe questo un duro colpo per la Berretta che già in passato aveva dichiarato di non riuscire a fidarsi ciecamente di Stefano.

La precedente segnalazione a Uomini e Donne

La fotografia di Stefano Torrese in compagnia di una donna diversa da Pamela Barretta non è l'unica segnalazione balzata alle cronache negli ultimi tempi. Già le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del Trono Over dello scorso 20 febbraio avevano portato alla ribalta un video nel quale Stefano parlava con una ragazza fuori da una discoteca in compagnia anche di altri amici, fatto che aveva infastidito Pamela, che aveva espresso forti sospetti nei confronti del cavaliere.

Se in precedenza lei si era sentita pronta a porre fine alla permanenza nel programma per vivere la sua storia con Stefano lontano dalle telecamere, la segnalazione le ha fatto nascere nuovi sospetti: ne è conseguito un brutto litigio durante il quale la coppia si è lanciata reciproche accuse, fino a quanto Torrese ha deciso di lasciare lo studio. La dama invece è stata accusata dal parterre che l'ha spinta a raccontare alcuni particolari tristi del suo passato.