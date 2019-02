Annuncio

L'altalenante storia d'amore che Gemma Galgani sta vivendo con Rocco Fredella sembra non convincere molti; tra questi, spicca un ex protagonista di Uomini e donne Over che conosce molto bene la torinese. Giorgio Manetti, intervistato di recente sulle vicissitudini sentimentali della sua compagna, si è detto piuttosto perplesso del suo comportamento, arrivando a commentare ironicamente i rapporti intimi che la stessa rifiuta di avere con il cavaliere genovese.

Giorgio su Gemma a U&D: 'Non ha più vent'anni, dovrebbe accontentarsi'

Il settimanale Nuovo ha intervistato Giorgio Manetti sia sui suoi progetti futuri che sul più che decennale percorso in tv dell'ex fidanzata Gemma Galgani. Il toscano, sulla vita sentimentale della dama del Trono Over, ha detto: "Credo che, dopo così tanti anni in quello studio, dovrebbe rendersi conto di non essere più una ventenne e quindi dovrebbe accontentarsi".

L'ex cavaliere del parterre ha aggiunto che, secondo lui, la torinese non è più credibile quando afferma di non aver ancora trovato l'amore dopo aver conosciuto centinaia di signori in questi anni. Nonostante di recente venga fuori più come personaggio che come una persona che cerca realmente l'anima gemella, Giorgio ammette che Gemma piace ancora tanto al pubblico, per questo Maria De Filippi le regala ampio spazio nella sua trasmissione.

A differenza della dama che sembra non voler rinunciare al suo posto nel programma, Manetti confessa che lui non tornerebbe mai al Trono Over per due motivi: l'ostilità che gli opinionisti hanno nei suoi confronti e il legame che ha con una signora da qualche mese a questa parte.

Giorgio critica la storia tra Gemma e Rocco

Interpellato dal giornalista di Nuovo anche sulla tormentata frequentazione che la Galgani sta portando avanti con Rocco Fedrella dallo scorso settembre, Giorgio ha detto: "La loro è una bellissima rappresentazione teatrale che si sviluppa in diversi atti. Da una parte c'è Gemma che è ormai esperta, dall'altra questo signore che la corteggia".

Usando parole molto carine, è come se l'ex protagonista degli Over abbia voluto etichettare come finto il tira e molla che la torinese vive da mesi con il cavaliere genovese, come se entrambi recitassero una parte per essere ogni settimana al centro della scena.

"Si prendono, si lasciano, si baciano e poi litigano.

Spesso mi chiedo a che gioco stiano giocando", ha aggiunto Manetti prima di specificare che la sua relazione con la dama era molto diversa da questa. Sull'intimità che Gemma rifiuta di avere con Rocco dopo oltre 5 mesi di conoscenza davanti alle telecamere, Giorgio ha scatenato il Gossip dicendo: "Quando assaggi un tiramisù, non ti accontenti più di un biscottino".