Julieta e Saul sono al centro delle puntate de Il Segreto attualmente in onda in terra iberica. La nipote di Consuelo, infatti, si allontanerà sempre di più da Saul sposato da soli pochi giorni.

Il Segreto: Julieta subisce un abuso

Le anticipazioni spagnole svelano che la Uriarte si preoccuperà della salute di Adela, svenuta a causa della scheggia di metello conficcata nella sua testa. A questo punto Julieta deciderà di recarsi nel bosco per raccogliere delle bacche per lenire i suoi atroci dolori.

Ma ecco che succederà qualcosa che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Nel frattempo Saul si preoccuperà come Consuelo dello strano ritardo di Julieta che sembrerà svanita nel nulla.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Carmelo e Don Berengario udiranno Eustaquio vantarsi insieme al figlio Lamberto di quello appena fatto ad una giovane. I telespettatori de Il Segreto scopriranno che Julieta è stata abbandonata in una baracca dopo essere stata abusata da entrambi gli uomini. Infine il sindaco di Puente Viejo non resterà indifferente alle parole sconvolgenti dei Molero tanto da decidere di passare alle vie di fatto.

Julieta si allontana da Saul dopo l'abuso

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda attualmente in Spagna, svelano che Carmelo Leal deciderà di uccidere Eustaquio, accecato dall'ira. Poi rivolgerà la pistola contro Lamberto, freddandolo sul colpo. Julieta, intanto, sarà soccorsa da Carmelo e Don Berengario, a quali chiederà di non parlare a nessuno di quanto accaduto nel bosco.

In particolare, la nipote di Consuelo non vorrà che si sappia che è stata violentata dai Molero in quanto ha paura della reazione del suo consorte. Invece Don Berengario vinto dai sensi di colpa deciderà di denunciare la morte e l'occultamento dei due uomini alle autorità ma Carmelo e Julieta lo convinceranno a tornare sui suoi passi. Dopodiché il parroco si recherà alla locanda per rivelare che Julieta è stata ritrovata e che ha già raggiunto il marito a casa.

Passano i giorni e Julieta diventerà sempre più strana tanto da far preoccupare Irene e Adela. Intanto Saul deciderà di chiedere aiuto ad un medico. Alla inizio Julieta si rifiuterà di sottoporsi ad una visita per poi acconsentire a patto che non si avvicini troppo. Inoltre la ragazza si chiuderà a riccio davanti alle domande sempre più invadenti del marito. Carmelo, intanto, farà in modo che Irene scriva un articolo sulla fuga dei Molero dai Puente Viejo. Una notizia che tranquillizzerà momentaneamente Julieta, sebbene il consorte creda che stia fingendo. Infine il sergente Meliton vorrà fare delle domande a Don Berengario e Julieta sulla strana scomparsa dei Molero. Saul scoprirà la verità sulla moglie? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.