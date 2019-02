Annuncio

Un posto al sole, la soap opera più longeva della televisione italiana, non smetterà di regalare al suo fedele pubblico puntate ricche di novità e svolte inattese. Stando alle anticipazioni dal 4 all’8 febbraio, infatti, assisteremo ad un clamoroso colpo di scena tra Elena e Valerio. La Giordano Junior, infatti, dopo aver scoperto di aspettare un figlio dal Viscardi, dopo mille titubanze, deciderà di dirglielo ma non tutto andrà come sperato dalla donna. Inoltre, assisteremo ad un ritorno di fiamma tra Vittorio ed Anita che finirà per ferire profondamente Alex.

La confessione di Elena e la reazione inaspettata di Valerio

Valerio apparirà sempre più in crisi per l’arrivo a Napoli, e nella sua vita, di Simona. La donna non vorrà sentire ragioni e si dirà decisa ad incontrare Vera per starle accanto in un momento così difficile e complesso.

Intanto, le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Elena aspetterà il momento giusto per rivelare al compagno della sua gravidanza. Tuttavia, quando finalmente la donna riuscirà a confessargli la verità, il Viscardi avrà una reazione inaspettata che ferirà profondamente la Giordano Junior. Marina si dimostrerà comprensiva verso la figlia e le offrirà il suo sostegno dal momento che Elena spiegherà alla madre di non essere più sicura di voler tenere il figlio che aspetta da Valerio. Quest’ultimo userà ogni mezzo per evitare che Simona incontri Vera.

Un posto al sole: Rossella alle prese con un esame difficile

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 all’8 febbraio raccontano anche che Alberto organizzerà un incontro all’insaputa di Valerio e il pubblico scoprirà particolari importanti circa il rapporto che legava in passato il Palladini a Simona.

Per quanto concerne, invece, la vendetta che Anita sta portando avanti ai danni di Vittorio, i prossimi episodi entreranno nel vivo di questa intricata storyline e i due vivranno un imprevisto ritorno di fiamma al quale assisterà Alex. La ragazza apparirà fortemente turbata e dovrà fronteggiare le domande insistenti della Falco circa i sentimenti che nutre per il giovane Del Bue. Tra Beatrice e Diego sembrerà essere tornato il sereno, ma emergeranno nuovi dissapori ed incomprensioni mentre Rossella si preparerà ad affrontare un esame particolarmente difficile.

Gaetano Prisco agli arresti domiciliari, Susanna tornerà a vivere con Adele e Manlio

Franco rimpiangerà l’esistenza che Gaetano Prisco gli ha portato via proprio mentre le condizioni di salute dell’uomo si aggraveranno e sarà necessario concedergli gli arresti domiciliari, una notizia che getterà in allarme il Boschi, preoccupato per le ritorsioni del criminale nei confronti della sua famiglia. Susanna tornerà a vivere a casa dei suoi genitori e l’atmosfera tra Adele e Manlio sembrerà serena, ma Giulia si dirà scettica sulla loro ritrovata armonia familiare. Renato, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, darà filo da torcere a Filippo e Serena al negozio cinese con la complicità di Ping.