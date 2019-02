Annuncio

Mercoledì 30 gennaio si sono concluse le repliche della prima stagione de "La porta rossa", e Raidue ha confermato che i nuovi episodi andranno in onda a partire dal 13 febbraio. Al termine dell'ultima puntata della prima edizione, la Tv di Stato ha mostrato il trailer del secondo capitolo che, stando alle immagini, si preannuncia ricco di azione e colpi di scena.

Al momento non sono state ancora rilasciate anticipazioni ufficiali, ma quasi certamente la storia dovrebbe ripartire dagli eventi verificatisi al termine della stagione d'esordio.

Cagliostro, infatti, non ha attraversato la porta rossa, decidendo di restare ancora nel mondo dei vivi perché ha bisogno di avere delle risposte su chi sia Jonas, che si è risvegliato dal coma, e cosa lo lega a Rambelli, l'uomo che l'ha ucciso.

Inoltre sembra proprio che il protagonista della Serie TV dovrà proteggere la figlia da un'oscura minaccia e che dovrà fare i conti con un mistero che riguarda la sua famiglia.

'La porta rossa', seconda stagione

Il trailer della seconda stagione è introdotto e commentato dal personaggio di Leonardo Cagliostro. Questi afferma di non aver attraversato la porta rossa perché un pericolo incombe sulla vita della figlia che Anna - come si nota dalla breve sequenza - mette al mondo. Le scene mostrate dal trailer lasciano intravedere Rambelli in carcere per l'omicidio di Leonardo, e Jonas che si è risvegliato dal coma. Quest'ultimo, in passato, ha rischiato di rimanere ucciso da un colpo di pistola. Nelle battute finali del filmato s'intravede Vanessa che sta affrontando un momento difficile, e poi Cagliostro che si rivolge a lei perché è l'unica persona in grado di vederlo e sentirlo.

La seconda stagione de 'La porta rossa' debutterà su Raidue mercoledì 13 febbraio

La seconda stagione de "La porta rossa" verrà ufficialmente presentata l'11 febbraio, mentre l'esordio è previsto due giorni dopo in prima serata su Raidue. La fortunata fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi vedrà ancora una volta Lino Guanciale nei panni del protagonista Leonardo Cagliostro, Gabriella Pession in quelli della moglie Anna e Valentina Romani nel ruolo di Vanessa, la giovane medium in grado di comunicare con il fantasma del commissario.

Nel cast, inoltre, figurano anche Antonio Gerardi, Ettore Bassi, Pierpaolo Spollon, Cecilia Dazzi, Fortunato Cerlino, Elena Radonicich e Andrea Bosca. Anche questa seconda edizione, come la prima, dovrebbe essere composta da dodici episodi suddivisi in sei puntate settimanali. Gli autori della fiction, prodotta da VelaFilm e Rai Fiction, hanno assicurato colpi di scena e momenti ancora più emozionanti, mantenendo la trama sorprendente e originale come la precedente.