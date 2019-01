Annuncio

Annuncio

Gli spoiler de Il Segreto, in onda in Spagna [VIDEO]dal 28 gennaio al 1 febbraio, svelano che Alvaro fingerà di provare qualcosa per Elsa, tanto da annunciare di stare per saldare il debito con gli usurai. Maria, invece, accetterà che Roberto trascorra qualche tempo alla Casona, nonostante il parere contrario di Fernando. A casa Santacruz, Irene riceverà una proposta allettante di lavoro da parte di Anacleto. Isaac, intanto, criticherà la moglie per aver provato a manipolarlo a suo piacimento, mentre Severo e Carmelo si recheranno a trovare Saul e Julieta.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore 25 gennaio: Aldo svela ad Antonio il flirt di Elena

Qui annunceranno la fine delle ostilità con i minatori.

Il Segreto trame spagnole: Adela sta male

Le trame spagnole de Il Segreto, annunciano che Adela cadrà a terra svenuta a causa della scheggia conficcata nel cervello.

Advertisement

Alla locanda, Matias e Marcela riveleranno ad Elsa che Dolores ha messo in giro la voce dell'aggressione ad Alvaro. Elsa, a questo punto, si recherà all'emporio, dove dirà a Dolores che il dottore è stato picchiato per un debito contratto in Portogallo.

Dall'altro canto, Isaac confesserà a Matias di non sopportare la gelosia di Antolina. Successivamente Carmelo apprenderà che sua moglie ha il 50% di possibilità di farcela, tanto che saranno fondamentali le prossime 48 ore. Infine Donna Francisca vorrà che Fernando prenda posizione su Roberto, mentre Julieta verrà accerchiata da Eustaquio e suo figlio Lamberto durante una passeggiata nel bosco a cercare more per fare una torta ad Adela

Il Segreto anticipazioni: i Molero violentano Julieta, Carmelo assassino

Le anticipazioni dal 28 gennaio al 1 febbraio, svelano che Alvaro racconterà ad Elsa di aver sofferto per una storia d'amore finita male.

Advertisement

Irene, intanto, rifiuterà di lavorare per il giornale in quanto deve prendersi cura di Adela, tanto da invitarlo ad uscire da casa sua. Successivamente Consuelo si preoccuperà per l'assenza di sua nipote, tanto che Consuelo darà l'allarme: il giovane, a questo punto, troverà il cestino buttato in terra, tanto da temere il peggio.

Nel bosco, Don Berengario e Carmelo incontreranno i Molero, i quali si vanteranno di aver violentato Julieta in una baracca. Proprio quest'ultima dirà ai due uomini di tenere la bocca chiusa, in quanto teme la reazione di suo marito. Carmelo, invece, perderà la ragione dopo il ritrovamento di Julieta, tanto da sparare un colpo di pistola con Eustaquio. Lamberto, nel frattempo, si getterà contro il sindaco, se non venisse ucciso anche lui. Don Berengario e Carmelo, a questo punto, decideranno di occultare i cadaveri di padre e figlio, mentre Julieta attenderà che il prete le porti i vestiti puliti.

Alla Casona, Saul sarà felice del ritorno della sua sposa, la quale annuncerà di stare bene e non aver bisogno di dottori.

Fernando, intanto, avrà una nuova crisi dopo aver visto Maria e Roberto insieme, mentre il dottor Alvaro accetterà di diventare il nuovo medico di Puente Viejo. Julieta fingerà di stare bene dopo la violenza subita dai Molero davanti a Mauricio e Fè. Proprio quest'ultima sarà ricercata da un certo Faustino, un ragazzo che si presenterà come un venditore di vino. Infine Donna Francisca noterà che Roberto e Maria [VIDEO] si comportano come una famiglia con Esperanza e Beltran.