Le anticipazioni spagnole de Il Segreto in onda dal 4 all'8 febbraio in Spagna svelano che Elsa rivelerà a Consuelo che è felice che Alvaro resti a Puente Viejo. Isaac, intanto, sarà sempre più infelice, visto che è costretto a stare con una donna che non ama. A casa Santacruz, Adela e Irene noteranno lo strano comportamento di Julieta, mentre Donna Francisca ordinerà a Fernando di sbarazzarsi di Roberto. Proprio il nuovo arrivato farà una dichiarazione d'amore a Maria, la quale prenderà tempo per rifletterci sopra.

Il Segreto, anticipazioni iberiche: Fè ricattata da Faustino

Dagli spoiler iberici de Il Segreto, si evince che Fè dimostrerà di avere terrore nei confronti di Faustino dopo aver saputo che ha parlato con Mauricio.

La simpatica rossa, a questo punto, racconterà a Godoy che l'uomo era il suo protettore quando esercitava la professione di prostituta all'interno della casa di appuntamenti. Mauricio, a questo punto, convincerà Raimundo ad aiutarlo per salvare Fè da questa situazione scomoda, se Faustino non gli chiedesse in cambio dei soldi.

Antolina, intanto, accuserà Alvaro del suo aborto. Poi confiderà all'amica Marcela di non volere Alvaro a Puente Viejo per colpa di Elsa. Alla Casona, Donna Francisca sarà sempre più stufa della presenza di Roberto, tanto da decidere di intervenire. Infine Don Berengario vinto dai sensi di colpa, deciderà di confessare alle guardie civili di aver ucciso Lamberto Molero.

Il Segreto: Fè inscena la sua morte

Le trame delle puntate spagnole de Il Segreto svelano che Carmelo cercherà di convincere Don Berengario a tornare sui suoi passi.

Inoltre promette di avvertirlo prima di fare qualsiasi azione. Isaac, intanto, accetterà di lavorare al dispensario accanto ad Elsa, destando la furia di Antolina, mentre Saul crederà che Julieta stia fingendo di stare bene.

Faustino si recherà ad un incontro con Mauricio con l'intenzione di eliminarlo. Durante l'incontro, il protettore rivelerà di voler vedere Fè prima di accettare il pagamento. La simpatica rossa, a questo punto, accetterà a malincuore di incontrarlo, se non venisse raggiunta da un colpo di pistola. Al dispensario, Isaac noterà che c'è uno straordinario feeling tra la Laguna ed il medico, mentre Antolina userà ogni scusa per tenere d'occhio il marito. Don Berengario e Carmelo, intanto, cercheranno di convincere Julieta a raccontare al sergente che i Molero sono scappati.

Lontano da Puente Viejo, Mauricio trasporterà Fè in condizioni disperate al dispensario. Purtroppo tutti i tentativi di strapparla alla morte risulteranno vani, tanto che Mauricio deciderà di organizzare i suoi solenni funerali. La notizia della morte di Fè farà in breve tempo il giro di tutto Puente Viejo, mentre Carmelo e Meliton cercheranno di convincere Mauricio ad avvisare la guardia civile. Infine il capomastro chiederà a Raimundo un favore. I seguaci della soap opera, a questo punto, tireranno un sospiro di sollievo quando vedranno Fè viva e vegeta arrivare alla Casona.