Nelle puntate spagnole de 'Il Segreto' conosceremo un nuovo personaggio chiave, Roberto. L'uomo è un vecchio amico cubano di Maria e di certo porterà scompiglio alla Casona e all'intero Puente Viejo. Chi lo odierà a morte sarà Fernando Mesia, innamorato perso della ex moglie e alle prese con il peggioramento repentino della sua malattia mentale. Francisca Montenegro ovviamente non perderà tempo per tramare alle spalle di Roberto, tessendo un piano tanto folle quanto pericoloso. Nel frattempo, Julieta e Saul coroneranno il loro sogno convolando a nozze, nonostante le ripetute intromissioni di Prudencio che ora come ora, dovrà mettere la coda tra le gambe, deluso e sconfitto.

Il Segreto: Fernando confessa il suo amore a Maria

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Fernando sarà deciso a riconquistare la sua ex moglie, mostrandole i suoi lati migliori.

In un impeto di romanticismo, improvviserà una sala cinematografica alla Casona e, davanti ad un film romantico, prenderà la mano di Maria, confessandole il suo amore. La Castaneda però lo respingerà, ancora legata a Gonzalo, sebbene sia lontano da Puente Viejo. Nel frattempo, Julieta prova il suo vestito da sposa prima di recarsi all'altare per sposare Saul. A celebrare le loro nozze sarà Don Berengario, commosso quanto tutti i presenti. Ad assicurarsi che Prudencio non combini qualche sua malefatta saranno Carmelo e Severo, piantonati fuori dalla chiesa. Tutto filerà liscio come l'olio: Julieta e Saul sono marito e moglie.

Anticipazioni Il Segreto: Roberto arriva alla Casona

Raimundo proibisce a Francisca di interferire nel rapporto tra María e Fernando, ma una visita inaspettata cambierà tutto.

Alla Casona infatti si presenterà Roberto, una vecchia conoscenza della bella Castaneda. I due si abbracceranno e Maria presenterà l'uomo al gelosissimo Fernando. Pare che tra loro ci sia un profondo legame, visto che Esperanza e Beltran butteranno le braccia al collo del misterioso Sanchez.

Con il permesso dell Montenegro, il medico si stabilirà alla Casona. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che tra Roberto e Fernando ci saranno molte tensioni, entrambi sono innamorati di Maria e faranno di tutto per conquistare il suo cuore, chi avrà la meglio? Non ci resta che attendere le prossime puntate iberiche per scoprire il prosieguo della nuova storyline che infiammerà Puente Viejo.