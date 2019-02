Annuncio

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto basate sulle puntate andate in onda su Antena 3 ci riportano liete notizie in merito al matrimonio di Julieta e Saul, che finalmente riusciranno a coronare il loro sogno d’amore dopo i tantissimi problemi causati loro da Prudencio, Fernando e da un misterioso personaggio che il pubblico italiano non ha ancora avuto modo di vedere. Purtroppo però, per una coppia che raggiungerà la felicità ce n’è un altra pronta a dividersi: Gonzalo e Maria infatti si separeranno, poi la Castaneda avrà modo di conoscere un altro uomo che, forse, le farà battere il cuore.

Il Segreto anticipazioni: Julieta e Saul si sposano

Il matrimonio tra Saul e Julieta è stato appena trasmesso da Antena 3, più precisamente nella puntata 1999 secondo la cronologia spagnola, dunque Canale 5 manderà in onda l’episodio in questione tra diversi mesi.

Nel frattempo i due ragazzi, come gli spoiler de Il Segreto fanno sapere, non se la passeranno di certo liscia: se l’annullamento delle nozze con Prudencio arriverà dopo molte traversie ma metterà comunque fine ai tormenti che il fratello di Saul ha causato alla coppia, ci sarà poi da affrontare il rapimento di Julieta da parte di un uomo misterioso, rapimento che avverrà poco prima di un primo tentativo di matrimonio tra i due.

Ma alla fine tutto si risolverà nel migliore dei modi e i due giovani potranno così convolare a giuste nozze, dopo i tanti sacrifici e i pericoli corsi. Da precisare che, contrariamente a quanto affermato da alcune voci provenienti dalla Spagna, i due attori Ruben Bernal e Claudia Galan non abbandoneranno il cast della telenovela perché i loro personaggi rimarranno a Puente Viejo e saranno al centro delle future vicende.

L'arrivo di Roberto a Puente Viejo

Appena dopo il matrimonio di Saul e Julieta comparirà in paese un nuovo personaggio, ovvero tale Roberto Sanchez, che gli spettatori spagnoli hanno conosciuto nell’episodio successivo alle nozze: l’uomo si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Maria Castaneda, con la quale l’intesa crescerà velocemente nonostante il molto tempo trascorso senza vedersi. La nipote di Raimundo si separerà in maniera abbastanza traumatica da Gonzalo e comincerà a frequentarsi con Roberto, facendo anche accendere in Fernando Mesia una pericolosa gelosia nei suoi confronti, cosa che nello sviluppo delle trame sarà fondamentale. Ma per vedere come il tutto si evolverà non resta che attendere le nuove puntate e anticipazioni de Il Segreto.