Annuncio

Annuncio

Anticipazioni de Il Segreto che si tingono di nero e centrate sulla follia omicida di Antolina. Nelle puntate delle prossime settimane vedremo infatti quanto la giovane ragazza sia una persona assolutamente decisa a eliminare ogni ostacolo che si potrebbe frapporre tra lei e Isaac, sposato solo grazie a una perfida bugia. Vittima della sua crudele determinazione sarà Amancio, che purtroppo perderà la vita in maniera davvero crudele, ma anche Elsa se la vedrà davvero brutta.

Il Segreto anticipazioni: matrimonio con inganno per Isaac e Antolina

Il matrimonio di Isaac e Antolina sarà frutto dell’inganno di quest’ultima, che ha fatto credere al giovane Guerrero di essere incinta. Questa menzogna le sarà necessaria a causa delle resistenze del suo amato, che ha sempre dimostrato di essere innamorato di Elsa.

Annuncio

Ancora poco e cominceranno ad emergere dal passato i segreti nascosti della bionda domestica, come la stessa Elsa e soprattutto suo padre Amancio capiranno.

L’uomo infatti verrà informato che probabilmente tra il defunto Jesus e Antolina ci fu una relazione; cercando le prove su questa ipotesi, le troverà in parecchie missive scritte di suo pugno dalla stessa Antolina. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportano a questo punto che ci sarà una drammatica svolta, perché nelle lettere è anche chiaramente spiegato che la ragazza voleva far uccidere tutti durante il matrimonio saltato tra Isaac ed Elsa. Sconvolto dalla scoperta, Amancio cercherà di tornare a Puente Viejo in tutta fretta per neutralizzare quella che ha ormai capito essere una pazza, ma purtroppo avrà un incidente che lo lascerà incosciente per diversi giorni.

Annuncio

I migliori video del giorno

Antolina cerca di uccidere Elsa nelle prossime puntate de Il Segreto

Quando riprenderà conoscenza, Amancio dirà alla figlia tutto ciò che ha scoperto ed Elsa a questo punto dovrà lasciare solo l’uomo per tentare di riprendere le lettere, uniche prove della pazzia di Antolina, perse dall’uomo nell’incidente. Scelta sbagliata, perché nascosta ad ascoltare la loro discussione vi sarà proprio la domestica, che coglierà l’occasione per soffocare Amancio con un cuscino e togliergli così la vita.

Di certo però la neosposa di Isaac non lascerà che Elsa possa causarle dei guai e si metterà quindi sulle sue tracce, trovandola nel bosco dove il padre ha avuto l’incidente. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che, ormai in una situazione disperata e completamente folle la colpirà con un tronco sperando che le acque del fiume possano portarne via il cadavere, facendo sparire poi le lettere che la rovinerebbero.

Annuncio

Per fortuna però Elsa riuscirà a salvarsi perché verrà trovata da Mauricio, che la porterà da Consuelo e Marcela che la rimetteranno in sesto.

Lo scontro tra Elsa e Antolina non finirà certo così, anzi: ormai senza le prove della follia della nemica e avendo perso per sempre suo padre, la giovane Laguna dovrà faticare parecchio per smascherare l’assassina, ma di certo non le mancherà la determinazione.