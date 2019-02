Annuncio

Annuncio

Sara Affi Fella, dopo aver accantonato lo scandalo scoppiato a Uomini e donne, avrebbe trovato l'amore. La giovane non ha concluso il suo percorso alla corte di Maria De Filippi, essendo stata accusata di non essere single, ma di aver continuato la relazione con Nicola Panico durante il trono. Oggi la modella di Venafro sembrerebbe voler iniziare una nuova vita, accanto a un giovane calciatore del Trapani, Francesco. I due hanno pubblicato sui rispettivi profili lo stesso panorama di Trapani, particolare che non è sfuggito ai follower più attenti. Qualche giorno fa è stata attribuita alla Affi Fella una relazione con un ragazzo di nome Andrea, anche lui calciatore, ma la donna ha chiarito di non avere alcuna storia con quest'ultimo, ma probabilmente con un altro giovane.

Annuncio

Dopo il periodo burrascoso vissuto a Uomini e Donne sembra che l'ex tronista abbia ritrovato la serenità. Tempo fa la modella di Venafro ha chiesto pietà sui social dove diversi utenti l'hanno insultata per il suo percorso alla corte di Maria De Filippi. Anche la presentatrice e Nicola Panico hanno invitato i follower a smorzare i toni, essendo Sara una ragazza di poco più di venti anni.

Sara Affi Fella forse ha un nuovo fidanzato

Sara Affi Fella che tempo fa ha parlato anche della sua malattia, l'anoressia, sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto a Francesco. Sui social si continua a parlare del nuovo amore della modella che sinora non ha smentito nulla. Da poco la ragazza ha pubblicato una iniziale, che è proprio una 'F' di Francesco, con un cuore e un quadrifoglio.

Annuncio

Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione, sperando che la giovane continui ad aggiornare i fan sulla sua vita quotidiana. Da poco la Affi Fella è ritornata sui social, dopo aver chiuso il suo vecchio profilo con migliaia di follower per motivi commerciali, in quanto alcune controparti si sono ritirate. La modella, infatti, grazie anche alla visibilità offertale da Uomini e Donne, ha ottenuto dei contratti molto vantaggiosi. Dopo lo scandalo, però, l'ex tronista ha dovuto rinunciare a diversi impegni lavorativi, in seguito al ritiro di molti sponsor. Successivamente, Sara ha continuato a fare da testimonial, anche per un parrucchiere campano, senza avere però più spazio in tv.

Annuncio

Nonostante ciò, il pubblico non l'ha dimenticata, continuando a seguire i suoi aggiornamenti quotidiani pubblicati sui social network. La ventenne ha deciso di riprendere in mano la sua vita, forse partendo da un nuovo amore.