Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ci rivelano che Hope trascorrerà dei momenti molto difficili a seguito della morte della sua bambina. Si scoprirà però che in realtà quest'ultima è viva e che fu scambiata alla nascita dal dottor Reese. La bimba sarà poi presentata ad un'inconsapevole Steffy che l'adotterà: tuttavia, la verità sulla piccola sarà scoperta proprio dalla figlia del ginecologo che pregherà il padre di dire la verità ad Hope. Vediamo nel proseguo dell'articolo quello che accadrà e come nascerà in Hope il desiderio che Liam trascorra più tempo con le figlie di Steffy.

La dolce Hope e la piccola Phoebe

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful di febbraio ci svelano che Steffy, senza saperlo, adotterà la figlia di Hope che tutti (lei compresa) credono morta.

Annuncio

La Logan, poi, grazie a Liam conoscerà la bambina e fin da subito non avrà occhi che per lei. La ragazza con ogni pretesto cercherà di rivedere la piccola e ciò solleverà delle preoccupazioni tra le persone che la circondano: prima fra tutti Steffy. Quest'ultima dirà alla sorellastra di poter trascorrere tutto il tempo che vuole con le sue bambine, ma l'interesse morboso che la Logan mostrerà per la più piccola preoccuperà non poco la Forrester. Anche Liam sarà preoccupato per Hope: avrà infatti il timore che quella neonata possa essere per lei un ricordo costante della figlia morta. Il timore dell'uomo sarà anche quello che l'amata, a causa dell'attaccamento alla piccola, non riesca a superare il grave lutto.

Annuncio

La dolcezza della Logan

Le anticipazioni delle puntate americane della soap Beautiful ci comunicano che la dolce Hope prenderà una decisione importante riguardante Liam ed il loro futuro insieme. La ragazza dirà infatti al marito di volere che lui trascorra più tempo in compagnia non solo di Kelly e Phoebe ma anche di Steffy. Brooke subodorerà che la figlia vuole allontanarsi dal marito per permettergli di avere una vera famiglia, per cui cercherà di dissuaderla dal mettere in piedi tale piano. La maggiore della Logan, poi, spronerà Hope a rimanere di nuovo incinta ma lei non ne vorrà sapere: la poverina dirà infatti che per natura non è destinata ad avere figli.

Gli spoiler non ci comunicano se la ragazza alla fine lascerà Liam chiedendogli di tornare dalla ex moglie.

Annuncio

Tuttavia, però, quel che è certo è che il figlio di Bill nei prossimi tempi sarà impegnato con tutto sé stesso a salvare la sua unione con la dolce Hope. Che succederà? davvero Hope spingerà Liam a tornare con Steffy? Ricordiamo in merito che l'attrice che interpreta la Forrester è incinta per cui a breve andrà in pausa maternità. Proprio per questo escludiamo che Liam tornerà dalla ex moglie.