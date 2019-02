Annuncio

Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Raimundo riuscirà finalmente a ritrovare la moglie dopo aver seguito Fernando. La donna si trova prigioniera in una specie di Casa di cura, in cui vedremo che Fulgencio mediterà la sua vendetta contro la Montenegro e l'Ulloa. Elsa nel frattempo tenterà di scoprire cosa nasconde Antolina e avrà il sospetto che la giovane ancella si stata l'amante del fratello Jesus, mentre verrà ritrovato il cadavere di Basilio, l'uomo che ha tentato di uccidere Adela.

Il Segreto trame dal 24 febbraio al 1 marzo: Raimundo trova Francisca, Fulgencio li vuole uccidere

Come abbiamo visto negli ultimi episodi della soap opera iberica, Raimundo sembrava essere sparito nel nulla dopo essersi messo sulle tracce di donna Francisca.

L'uomo aveva seguito Fernando, il quale lo aveva condotto presso un edificio che aveva la parvenza di una casa di cura. Stando alle anticipazioni, vedremo quindi che Raimundo riuscirà a ritrovare la Montenegro e scoprirà che la moglie è caduta nella mani di Fulgencio, il quale medita vendetta contro la matrona. Nel frattempo Saul, tornato a Puente Viejo vivo e vegeto, vorrà mettersi sulle tracce di donna Francisca e di Raimundo per scoprire cosa sia successo loro. Vedremo inoltre che Fulgencio vorra uccidere sia Raimundo che la Montenegro, ma troverà l'opposizione di Fernando Mesia.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa vuole smascherare Antolina, Adela ancora in pericolo di vita

Le anticipazioni sulle puntate in onda dal 24 febbraio al 1 marzo prossimi, ci svelano che Adela sta per essere dimessa dall'ospedale, ma il dottore le riferirà che le sue condizioni rimangono critiche e sarà ancora in pericolo di vita a seguito delle schegge della pallottola che ha ancora nel cervello.

La maestra deciderà di non rivelare a Carmelo quanto saputo dal medico e deciderà di soffrire in silenzio e da sola, mentre la Guardia Civile scoprirà il cadavere di Basilio. Meliton chiederà quindi spiegazioni a Severo e Carmelo. Tiburcio nel frattempo è triste perché sente la mancanza di Dolores, la quale è partita per il viaggio intorno al mondo vinto con il concorso. Elsa invece, comincia ad avere dubbi sulla sincerità di Antolina e si convincerà che la giovane ancella sia stata l'amante del fratello Jesus. Per scoprire la verità e smascherarla, farà molte domande sia alla giovane che ad Isaac, Elsa farà in modo che Antolina parli male di lei di fronte a Marcela e a Consuelo e le due donne rimarranno sconvolte dall'atteggiamento della promessa sposa di Isaac.

Un colpo di scena attende la Laguna nei prossimi episodi: a Puente Viejo infatti, giungerà suo padre Amancio, che lei credeva morto.

Questo e molto altro nelle puntate de Il Segreto che vedremo in onda dal 24 febbraio al 1 marzo 2019, come sempre a partire dalle 16,20 circa su canale 5.