La modella cubana Ariadna Romero, durante il day time dell'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi, è scoppiata in lacrime per una battuta molto infelice e un po' spinta del fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez. In particolare, durante la mattinata di pesca, Jeremias, Ariadna e Soleil erano insieme e, durante un momento di relax, Jeremias ha fatto una domanda un po' troppo osè, che ha lasciato senza parole le due ragazze. Nello specifico, l'argentino avrebbe detto alla cubana: 'Vuoi sco**re?'. Questa domanda, ha lasciato di stucco la Romero che è subito scoppiata in lacrime e ha fatto molto infastidire Soleil, leader del gruppo nonché nuova fiamma di Jeremias.

Ariadna Romero scoppia in lacrime nel daytime

La new entry del programma di Mediaset, dopo un primo momento di imbarazzo, è scoppiata in lacrime. All'esterno del reality show, infatti, lei si sta frequentando con un ragazzo e non vuole che si rovini il rapporto per una battuta molto infelice da parte del fratello di Belen. Inoltre, anche la ex di Luca Onestini si è infastidita e ingelosita per la battuta a sfondo sessuale della sua nuova fiamma. L'ex gieffino ha cercato di giustificarsi, affermando che non intendeva offendere nessuno: la sua, come spiegato dallo stesso argentino, era una semplice curiosità ed era una domanda fatta in generale e non aveva lui come protagonista principale. Dopo la pesca, inoltre, Jeremias è andato a scusarsi con la cubana e ha ammesso di aver fatto una battuta infelice.

Ariadna pensa al suo ragazzo fuori dal programma di Mediaset

La modella cubana ha spiegato che, anche se non c'è ancora niente di ufficiale ed è solo una frequentazione, non vuole perdere il ragazzo che ha conosciuto fuori. Ariadna, dopo aver detto all'argentino di essere consapevole del fatto che si trattasse di una battuta fatta con ingenuità, si è sfogata tutto il tempo in confessionale e ha parlato della persona con cui si è frequentata prima dell'Isola in Honduras. Nello specifico, l'ex concorrente di Pechino Express ha cercato di spiegare che sta frequentando una persona a cui tiene molto e che, quindi, la battuta di Jeremias poteva essere fraintesa se presa fuori dal contesto. L'argentino, poi, si è dovuto scusare anche con la sua nuova fiamma che è apparsa davvero inferocita e si è resa protagonista di una scenata.

Questa sera ne vedremo delle belle, in quanto la padrona di casa Alessia Marcuzzi, tirerà sicuramente fuori l'argomento.