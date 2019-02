Annuncio

Il Segreto è in Tv su Canale 5 con le anticipazioni delle puntate da domenica 17 a venerdì 22 febbraio. Due ritorni inaspettati sorprenderanno l'affezionato pubblico, ovvero quelli di Saul e Francisca Montenegro. Julieta è riuscita a scoprire che il responsabile della morte del suo amato è Prudencio e ha promesso a Fernando di ucciderlo senza pietà. Nel frattempo Mauricio ha informato Matias di sapere che Raimundo ha scoperto il luogo misterioso in cui si trova Francisca. Nei prossimi episodi della soap, Carmelo e Severo apprenderanno con terrore che lo stalker di Adela è evaso di prigione, pronto a terminare quanto lasciato in sospeso. Julieta infine si recherà nel luogo in cui sa di trovare il marito, decisa a mettere fine alla sua vita. Qualcuno però, le impedirà di compiere l'omicidio.

Il Segreto anticipazioni da domenica 17 a venerdì 22 febbraio: Saul ferma Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto della settimana preannunciano clamorosi colpi di scena. Julieta, arsa dall'odio, preparerà un agguato in piena regola per uccidere Prudencio. Dopo essersi travestita da uomo, si nasconderà dietro un masso attenendo l'arrivo del marito. Quando sarà sul punto di sparare, ecco che una mano misteriosa la fermerà. E' quella di Saul, apparso improvvisamente davanti a lei. Il giovane le racconterà di essersi miracolosamente salvato, ma di non far parola con nessuno, almeno per il momento, del suo ritorno. I due, dopo un romantico bacio, si rinnoveranno le promesse d'amore. Brutta notizia per Carmelo e Severo, che apprenderanno da Meliton che lo stalker di Adela è evaso dal carcere.

Il Segreto: Raimundo ritrova Francisca

Elsa e Antolina saranno di nuovo ai ferri corti e la Laguna mediterà di lasciare il paesino prima di vedere Isaac convolare a nozze con la biondina. Intanto Julieta farà ritorno alla locanda, mantenendo assoluto riserbo sull'incontro con Saul. Come ci raccontano le anticipazioni de Il Segreto, finalmente Raimundo ritroverà la sua amata Francisca, sebbene in pessime condizioni di salute. La donna si trova ricoverata in un sanatorio. Non se la passerà bene nemmeno Adela che, informata da Carmelo in merito all'evasione di Basilio, è certa che l'uomo la voglia uccidere. Mauricio scopre che Saul è vivo ma prometterà a Fe e alla Uriarte di non farne parola con nessuno.

Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 17 al 22 febbraio si chiudono con la decisione di Carmelo e Severo: si faranno giustizia da soli tendendo un agguato a Basilio, sperando così di salvare Adela.