Sembra non avere fine la telenovela che ha per protagonisti Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Pochi giorni fa è andata in onda la prima puntata del serale di Uomini e donne con la scelta della campana, che ha ricevuto un no da Andrea e lasciato a bocca asciutta Antonio. Dopo la puntata il modello veneto ha ricevuto molti insulti mentre la Langella sembra sparita dai radar. Le ultime notizie, però, parlano di una registrazione straordinaria in cui ci sarà un confronto tra i tre ragazzi.

Teresa incontrerà di nuovo Andrea e Antonio

La puntata di Uomini e Donne di venerdì sera ha lasciato basiti molti telespettatori. Teresa Langella, ascoltando il suo cuore, ha scelto Andrea Dal Corso e non Antonio Moriconi, il preferito del pubblico.

Dopo le parole del padre della ragazza, che di fatto non apprezzava molto il veneto, Andrea ha deciso di non presentarsi alla festa e dire la sua solo al genitore di Teresa. Quello che è successo dopo è ormai noto: Dal Corso ha ricevuto più di 20mila commenti negativi sul suo profilo Instagram, Antonio è invece diventato il nuovo beniamino dei telespettatori che ora lo vorrebbero come nuovo tronista mentre la Langella è sparita e non ha neppure riattivato il profilo Instagram. Dopo vari giorni di insulti, il modello veneziano ha deciso di postare una Instagram Stories in cui spiega che non gli è stata data l'opportunità di parlare con Teresa per via delle regole del programma, e che avrebbe voluto parlare faccia a faccia con lei. Probabilmente, visto anche il clamore mediatico causato da questa scelta, il ragazzo è stato accontentato e potrà vedere Teresa.

Nuova registrazione di Uomini e Donne il 21 febbraio

La redazione di Uomini e Donne, infatti, ha confermato una registrazione straordinaria prevista per domani, giovedì 21 febbraio, dedicata proprio a Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Sembra che Maria De Filippi voglia dare l’opportunità ad Andrea di dire la sua a Teresa, in modo da capire se davvero l’imprenditore veneto non abbia avuto modo per via delle regole di parlare con la tronista o se invece era stato lui a scappare per mancanza di coraggio. Sarà presente anche Antonio e questa potrebbe essere la ragione per la quale la Langella non ha ancora riattivato il suo profilo Instagram. Tutti dubbi che potrebbero essere risolti una volta messa in onda la registrazione calendarizzata per domani.