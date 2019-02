Annuncio

Una nuova puntata de Il Segreto ricca di colpi di scena attende i telespettatori anche domenica, 10 febbraio, a partire dalle 16,30 su canale 5. A Puente Viejo, come abbiamo visto nelle scorse puntate, Isaac sta facendo di tutto per farsi perdonare da Elsa, la quale ha trovato rifugio alla locanda, mentre Raimundo seguendo Fernando ha trovato Francisca. Mistero, però, sulle sorti dell'Ulloa che, nei prossimi episodi, sembrerà svanito nel nulla.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo trova Francisca, ma scompare nel nulla

Nel corso dell'ultima puntata della soap opera iberica abbiamo visto che Raimundo ha seguito Fernando e lo ha visto entrare in quella che sembra essere una casa di cura. Pensando di non essere stato visto, l'Ulloa ha aperto una porta in cui il Mesia aveva lasciato le chiavi e ha trovato donna Francisca.

Le anticipazioni ci svelano che Raimundo, nelle prossime puntate, sembrerà essere svanito nel nulla. Il dubbio è che l'uomo sia stato scoperto e si sia messo nei guai. Nella puntata in onda domenica vedremo, inoltre, che don Anselmo si arrabbierà con Dolores, la quale ha messo in giro le chiacchiere secondo cui don Berengario sarebbe in realtà Armando, il marito di Magdalena.

Julieta trova le prove della colpevolezza di Prudencio

Mentre i telespettatori sono in ansia per la sorte di Raimundo, a Puente Viejo Elsa ha trovato rifugio da Matias e Marcella alla locanda. Qui la donna accetterà di incontrare Isaac, il quale tenterà di spiegarle i motivi che lo hanno portato a passare una notte d'amore con Antolina.

Nell'episodio in onda il 10 febbraio, vedremo che la Laguna non riuscirà a perdonare il carpentiere e rimarrà ferma sulla sua posizione. Nel frattempo, Fernando Mesia dirà a Julieta dove trovare le prove per incastrare il colpevole della morte di Saul. La Uriarte, su indicazione di Mesia, cercherà quindi nel baule di Prudencio che, si scoprirà, ha un doppio fondo. La ricerca darà i suoi frutti e la giovane troverà una pistola che dovrebbe essere quella utilizzata per assassinare Saul. Julieta, sconvolta, capirà che il responsabile della scomparsa del suo amato è proprio Prudencio.

Questo e molto altro attende i telespettatori de Il Segreto nella puntata di domenica, 10 febbraio, in onda a partire dalle 16,30 su canale 5.

Ricordiamo, inoltre, che il martedì, oltre al consueto appuntamento pomeridiano, è prevista anche una puntata serale trasmessa in prima serata su rete 4.