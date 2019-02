Annuncio

Annuncio

Una vita torna in Tv su Canale 5 dal 10 al 15 febbraio, cosa raccontano le anticipazioni? Olga preoccuperà non poco Samuel e Blanca, che decideranno di recarsi nel Bosco delle Dame per fare luce sul suo passato. Intanto Ursula continua a mentire sui reali motivi che l'hanno spinta ad abbandonare sua figlia proprio in quel luogo. Elvira continuerà a portare avanti la sua vendetta ai danni di Simon, mentre Adela si illuderà di aver riconquistato il marito. Infine Rosina e Liberto si riappacificheranno, certi di poter vivere la loro storia d'amore anche senza figli. Olga inizierà a terrorizzare la sorella, che mediterà di affidare la gemella ad uno specialista, la sua malattia mentale è fuori controllo.

Annuncio

Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 febbraio: Olga nel buio della malattia mentale

Nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana su Canale 5, Ursula continuerà a mentire sull'abbandono di Olga, sperando di discolparsi dal terribile gesto. Intanto Diego, dopo aver saputo da Blanca che il figlio che porta in grembo non è suo ma di Samuel, decide di partire per il Brasile per cercare una pietra preziosa. La lontananza gli farà dimenticare il suo amore disperato ed impossibile? Blanca soffrirà molto la sua assenza e Samuel non potrà che notare la realtà dei fatti. Buone notizie invece per Rosina e Liberto che, dopo la crisi per la scoperta di non poter avere figli, si renderanno conto di amarsi comunque alla follia. Antonito si caccia ancora nei guai, mettendosi in affari con un certo Belarmino.

Annuncio

I migliori video del giorno

Susana e lo spettro dello scandalo nelle prossime puntate di Una Vita

Susana, saputo che Evira ha tutta la voglia di vendicarsi di Simon, rizzerà le orecchie. Se la Valverde rivelerà al Vescovo che è la madre del Gayarre, scoppierà lo scandalo e la sua reputazione sarà rovinata per sempre. Adela e Simon prometteranno alla sarta che faranno tutto il possibile affinché Elvira tenga la bocca chiusa. Le anticipazioni di Una Vita proseguono con la felicità di Blanca: Diego non è partito. La sua serenità durerà poco perché Olga inizierà a peggiorare a vista d'occhio. Si vestirà da signorina e imiterà in tutto e per tutto la sorella, cominciando ad avvicinarsi pericolosamente a Diego. La paura di Blanca sarà tanta e la giovane si confiderà con Leonor.

Annuncio

Dopo aver parlato anche con Samuel, penserà che l'unica soluzione sia contattare uno specialista per aiutare la sorella gemella, ma come la prenderà Olga? Le puntate di Una Vita in onda dal 10 al 15 febbraio su Canale 5 si chiudono con la delusione di Antonito, che farà una pessima figura con un suo cliente, in quanto Belarmino gli tirerà un tiro mancino.