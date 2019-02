Annuncio

Le anticipazioni de Il Segreto del periodo compreso tra il 10 e il 15 febbraio si concentrano ancora sul triangolo sentimentale formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Quest'ultima, infatti, dopo la scoperta della gravidanza di Antolina sarà molto scossa e mediterà di lasciare Puente Viejo. Dopo brevi riflessioni, però, giungerà ad una conclusione diversa. Le novità saranno all'ordine del giorno anche per Julieta, sempre più decisa a trovare l'assassino di Saul. Con l'aiuto di Fernando, la verità potrebbe essere molto vicina: ma farà bene a fidarsi del perfido Mesia? In attesa di scoprirlo, Adela continuerà a lottare tra la vita e la morte in ospedale dove verrà raggiunta da una persona che potrebbe portare a termine il suo compito iniziato in precedenza. Le trame, inoltre, riguarderanno la misteriosa sparizione di Raimundo e lo strano comportamento di Don Berengario.

Il Segreto anticipazioni: Isaac pensa di sposare Elsa

Le puntate de Il Segreto della prossima settimana ripartiranno dal confronto tra Elsa e Isaac. Quest'ultimo proverà in tutti i modi a spiegare all'amata per quale motivo si è lasciato andare con Antolina ma le sue parole non avranno alcun esito ed Elsa resterà ferma nella sua intenzione di non perdonarlo. Non solo, rifletterà sul suo futuro meditando di lasciare per sempre Puente Viejo, anche se successivamente farà un passo indietro e cambierà idea. Nel frattempo Antolina farà credere a Marcela di voler far pace con la sua rivale in amore alla quale verrà chiesto di raggiungerla a casa. Quando però Elsa si presenterà nell'abitazione, troverà Isaac e la sua ex domestica in atteggiamenti compromettenti.

Don Anselmo, che consiglierà al futuro padre di prendersi le sue responsabilità, si troverà ad affrontare anche un altro problema: Dolores continuerà a diffondere il pettegolezzo secondo il quale Magdalena potrebbe essere la moglie di Don Berengario e le chiederà di smettere con simili assurdità. Solo in seguito si scoprirà che il sacerdote tratta la donna come una vera e propria moglie, credendo che lei abbia dei problemi mentali.

Trame Il Segreto: Julieta sospetta di Prudencio

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto delle puntate dal 10 al 15 febbraio, Julieta darà ascolto ai suggerimenti di Fernando e troverà tra gli oggetti di Prudencio la pistola che potrebbe avere utilizzato per assassinare Saul.

Sempre più oscurata dal desiderio di vendetta, la Uriarte penserà ad una strategia per uccidere il marito. Ma alla villa ci sarà anche altro a cui pensare a causa dell'improvvisa sparizione di Raimundo. Mauricio sarà molto preoccupato per le sorti dell'ex locandiere e chiederà a Prudencio di indagare per scoprire se Fernando sia coinvolto nei recenti avvenimenti. Carmelo e Severo affronteranno il sospettato del tentato omicidio di Adela ma si renderanno conto di essere sulla pista sbagliata. Mentre loro proseguiranno con le loro ricerche, Basilio si travestirà da medico per intrufolarsi nell'ospedale dove è ricoverata la donna.