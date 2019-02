Annuncio

Annuncio

Un nuovo episodio della soap Il Segreto attende i telespettatori anche lunedì 25 febbraio a partire dalle ore 16,30 su Canale 5.

In questo inizio di settimana vedremo il nervosismo di Antolina dopo la reazione violenta avuta con Elsa e che ha lasciato sconcertate sia Consuelo che Marcela. La Laguna comincia a sospettare che l'ancella sia stata l'amante del fratello Jesus e farà di tutto per scoprire la verità mentre Adela scoprirà di essere ancora in pericolo di vita a causa delle schegge del proiettile che ha ancora conficcate nel cranio.

Anticipazioni Il Segreto: Adela rischia la vita a causa delle schegge del proiettile

Le anticipazioni sul nuovo episodio in onda il 25 febbraio, ci svelano che Adela è in procinto di lasciare l'ospedale.

Annuncio

Il dottor Iglesias però la informa che la sua vita è ancora in grave pericolo. La pallottola di Basilio infatti, è ancora in parte conficcata nel suo cervello e le schegge potrebbero portarla alla morte. La maestra però, per non preoccupare Carmelo, deciderà di non dire niente al marito e pregherà anche il dottore di mantenere il silenzio.

Severo e Carmelo nel frattempo sono alla Caserma per rilasciare una deposizione dopo il ritrovamento da parte della Guardia Civile del cadavere di Basilio, ucciso con un colpo di pistola. I due uomini, che come sappiamo sono responsabili dell'omicidio dell'uomo, faranno finta di non sapere nulla di quanto accaduto all'attentatore di Adela.

Puntata del 25 febbraio: Elsa vuole scoprire il segreto di Antolina

Nella nuova puntata della soap Il Segreto vedremo che Elsa sarà disposta a tutto pur di smascherare Antolina ed è sempre più convinta che la biondina sia stata l'amante del defunto Jesus.

Annuncio

I migliori video del giorno

Solo così infatti, Antolina può essere venuta a conoscenza dei particolari della morte della madre della Laguna che solo i familiari più stretti conoscevano. Elsa si è convinta che possa essere stato solo il fratello Jesus a rivelare il segreto di famiglia ad Antolina in quanto amante delle giovane ancella. La bionda poi, incautamente, ha rivelato il fatto anche ad Isaac e sarà proprio per scoprire come mai il carpentiere è a conoscenza di queste particolari informazioni che la Laguna chiederà di incontrarlo. Riuscirà Elsa a scoprire la verità sul passato di Antolina?

Questo e molto altro nella puntata di domani lunedì 25 febbraio a partire dalle 16,30 su Canale 5. Ricordiamo che questa settimana è sospesa la puntata serale della telenovela iberica che in genere va in onda il martedì su rete 4.