Si è registrata questo pomeriggio una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'ultima registrazione del programma regalerà novità e una grande sorpresa: si tratta di un nuovo trono. Giulia Cavaglia, che ricordiamo essere stata la "non scelta" di Lorenzo Riccardi, è ufficialmente la nuova tronista che questo pomeriggio ha occupato la poltrona rossa. Scopriamo tutte le indiscrezioni in merito alla puntata che ha avuto luogo oggi presso gli studi Mediaset della trasmissione.

Uomini e donne: oggi il confronto in studio tra Lorenzo, Claudia e Giulia

La scelta di Lorenzo Riccardi è stata trasmessa sul piccolo schermo in data venerdì 22 febbraio.

Nel corso di questo appuntamento dello "Speciale Uomini e Donne" abbiamo avuto modo di vedere come l'ormai ex tronista ha trascorso il suo weekend in villa assieme alle sue due pretendenti: Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Alla fine del percorso Riccardi ha preferito Claudia a Giulia; per quest'ultima, invece, Maria De Filippi ha riservato la grande proposta: il trono.

Sui social il pubblico ha già espresso la propria opinione in merito al trono della Cavaglia (commentandolo in maniera negativa) ma senza conoscere le dinamiche della situazione. Stando alle indiscrezioni riportate dalla fonte di Gossip "Il Vicolo delle news", Giulia non era a conoscenza di questa proposta e, soprattutto, non era pronta ad intraprendere un nuovo percorso televisivo. La ragazza, infatti, era presente in studio perché avrebbe dovuto registrare il confronto con la nuova coppia composta da Lorenzo e Claudia.

U&D: Maria De Filippi offre a sopresa il trono a Giulia

Secondo le prime news circolanti in rete, si è discusso molto in merito alla scelta di Lorenzo che, secondo la stessa conduttrice ha vissuto in maniera molto confusa i suoi ultimi giorni decisivi. Malgrado ciò, il ragazzo si è dichiarato innamorato di Claudia e la neo coppia ha annunciato di stare molto bene insieme. Dopo il confronto avvenuto tra l'ex tronista, la Dionigi e Giulia (di cui ancora non conosciamo le dinamiche); la De Filippi ha offerto a sorpresa il trono alla Cavaglia la quale, presa alla sprovvista, ha comunque accettato. Inoltre la conduttrice ha tenuto a precisare un dettaglio: ha dichiarato che qualora fosse stata Giulia la scelta di Riccardi, avrebbe offerto il trono a Claudia.

Dunque ciò che è certo è una delle due pretendenti di Riccardo sarebbe stata la nuova tronista del programma.