Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che appassiona ogni giorno quasi 3 milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Elsa Laguna interpretata dall'attrice Alejandra Meco, protagonista già di Una Vita. La donna, infatti, sarà raggiunta da Isaac dopo essere rimasta bloccata in un capanno a causa di una tempesta.

Il Segreto: Elsa è diventata povera

Elsa e Isaac saranno al centro dei nuovi episodi de Il Segreto, trasmessi tra qualche settimana in Italia. Il marito di Antolina, infatti, non riuscirà a dimenticare l'ex fidanzata, nonostante sia ormai un uomo sposato.

Tutto inizierà quando Antolina ammazzerà il padre di Elsa dopo che aveva trovato alcune missive che dimostravano la sua colpevolezza nell'attentato al matrimonio della figlia e di Isaac.

Poi deciderà di eliminare anche la Laguna tendendole un agguato nel bosco. Fortunatamente il piano fallirà grazie all'intervento di Mauricio che porterà in salvo Elsa. Proprio la giovane deciderà di lasciare Puente Viejo per organizzare il funerale del padre nel suo paese natio. Qui scoprirà che era pieno di debiti e sarà costretta a vendere la casa di proprietà della famiglia. Pochi giorni dopo la donna sorprenderà tutto Puente Viejo con il suo ritorno.

Isaac confessa ad Elsa di amarla

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Segreto svelano che Elsa deciderà di trovarsi un lavoro dopo essere diventata povera. A questo punto Carmelo deciderà di aiutare la ragazza proponendole di collaborare con sua moglie alla scuola.

Ma Adela non sarà felicissima della novità scelta dal consorte sebbene poi acconsenta per il bene della famiglia. Dall'altro canto Antolina sarà molto invidiosa del nuovo lavoro della rivale e fingerà di stare male per catturare l'attenzione di Isaac.

Elsa, intanto, farà perdere le tracce per qualche tempo, tanto da far preoccupare Consuelo. Per tale ragione l'anziana donna chiederà l'aiuto di Isaac. Quest'ultimo comincerà a perlustrare tutti i boschi nei sobborghi di Puente Viejo. Alla fine l'uomo troverà l'ex fidanzata nascosta in una casa abbandonata per colpa di un violento temporale che flagellerà la zona. Per tale ragione la coppia sarà costretta a trascorrere la notte insieme. Qui il carpentiere confesserà a Elsa di non riuscire a dimenticarla mentre lei frenerà i suoi slanci amorosi per non mettere a rischio il suo matrimonio.

La giovane, a questo punto, chiederà al falegname di mantenere il massimo riserbo sul loro incontro tanto da trovare un alibi per ingannare Antolina. Infine quest'ultima chiederà al marito delle spiegazioni convincenti su dove ha trascorso la notte.