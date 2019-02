Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le anticipazioni in onda dal 24 febbraio al primo marzo svelano che Fernando si opporrà al modus operandi di Fulgencio mentre il medico darà una diagnosi nefasta ad Adela. Infine a Puente Viejo arriverà il padre di Elsa, creduto morto durante l'attentato alle nozze di Isaac.

Il Segreto: una diagnosi nefasta per Adela

Gli spoiler de Il Segreto svelano che Marcela e Consuelo rimarranno sconvolte dall'atteggiamento irrispettoso di Antolina nei confronti di Elsa (Alelajandra Meco). Julieta, intanto, farà credere a Prudencio che Fernando abbia scoperto il suo tranello mentre la guardia civile ritroverà il corpo dello stalker di Adela.

In seguito lo sceriffo interrogherà il latifondista ed il sindaco del borgo iberico.

In manicomio Fernando non vorrà che Fulgencio uccida Francisca e suo marito mentre Marcela non crederà alle scuse di Antolina. Adela, invece, scoprirà che alcune schegge sono rimaste conficcate nel suo cranio e che potrebbe morire da un momento all'altro. Dall'altro canto Marcela dirà come la pensa del matrimonio tra Isaac e la furba biondina. Infine Elsa si convincerà che Antolina sia implicata nell'attentato alle sue nozze con Isaac, in quanto la giovane era l'unica a conoscenza della morte di sua madre.

L'arrivo di Don Amancio a Puente Viejo

Le trame de Il Segreto, in onda a fine febbraio su Canale 5, rivelano che la Laguna si convincerà che l'ex ancella era l'amante di suo fratello Jesus tanto da dirlo a Consuelo.

Nel frattempo alla locanda giungerà suo padre, Amancio, creduto morto. In ospedale Adela (Ruth Llopis) chiederà al dottore Iglesias di non dire a suo marito le sue reali condizioni di Salute.

Don Berengario, invece, si preoccuperà per la scomparsa di Magdalena. Nel frattempo Julieta (Claudia Galan) suggerirà a Saul (Ruben Bernal) di restare ancora nascosto nell'enoteca di Fe, almeno fino al ritrovamento di Donna Francisca e Raimundo. A tal riguardo Fulgencio non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua atroce vendetta contro la matrona. Successivamente Antolina racconterà ad Amancio che Isaac l'ha chiesta in sposa per far soffrire Elsa. Una notizia che lascerà stupefatto il nuovo arrivato, il quale chiederà alla figlia di tornare insieme a lui nel loro paese nativo.

Infine la scomparsa di Donna Magdalena sarà avvolta nel mistero. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.