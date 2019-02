Annuncio

Un nuovo appuntamento con la soap Il Segreto attende i telespettatori anche oggi 12 febbraio a partire dalle 16,30 circa su Canale 5. Ricordiamo che il martedì la soap iberica prevede anche una puntata serale in onda in prima serata su Rete 4, alla quale seguirà un nuovo episodio di Una Vita. Stando alle anticipazioni nella puntata odierna vedremo che a Puente Viejo Isaac sarà sempre più preoccupato per la sua situazione e combattuto tra l'amore per Elsa e la gravidanza di Antolina. Adela invece è ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale e grande mistero aleggerà nella clinica a causa di un misterioso medico che nessuno conosce.

Il Segreto, anticipazioni: Isaac dovrà sposare Antolina e rinunciare ad Elsa

Gli spoiler relativi alla puntata in onda domani 12 febbraio ci rivelano che Isaac sarà alquanto combattuto e indeciso su come risolvere la situazione in cui si è cacciato.

Il giovane carpentiere è ancora innamorato di Elsa, ma parlando con don Anselmo capirà che la cosa giusta da fare sarà quella di sposare Antolina. A Puente Viejo infatti, ormai tutti sono a conoscenza della gravidanza della giovane ancella e che il padre del bambino sia proprio Isaac. Nel frattempo Elsa, che non riesca a perdonare il giovane per averla tradita, deciderà in un primo momento di lasciare il paese, salvo poi cambiare idea convinta dalle parole di Consuelo, la quale le farà capire che fuggire non risolverà il problema e non allevierà le sue sofferenze.

Trama del 12 febbraio, Il Segreto: Adela in grave pericolo, Basilio è in ospedale

Adela è ancora in condizioni critiche dopo essere stata colpita alla testa dallo stalker il quale, come ci rivelano gli spoiler, si travestirà da medico per stare vicino alla maestra allo scopo di portare a termine ciò che ha iniziato.

Adela, quindi, sta correndo un grave pericolo, ma Irene e Severo cominciano a sospettare dell'uomo misterioso che nessuno sembra conoscere. Nemmeno il dottor Iglesias sa chi è il medico che fa visita spesso ad Adela e solo con le prossime puntate scopriremo come si evolverà la vicenda. Nel frattempo Julieta, sarà sconvolta dopo aver scoperto nel baule di Prudencio la pistola che presumibilmente è stata utilizzata per colpire Saul. La Uriarte non si capacita del fatto che il marito sia colpevole e in preda alla disperazione arriverà a puntare la pistola contro Fernando per farsi dire tutta la verità. Questo e molto altro si potrà vedere nella nuova puntata de Il Segreto che oggi ci terrà compagnia sia nel consueto orario pomeridiano, sia in prima serata a partire dalle 21,20 su rete 4.